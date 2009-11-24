Президент Беларуси встретился с руководителями госинформагентств СНГ

– СМИ не должны отравлять отношения между народами, – заявил на встрече Александр Лукашенко.

Глава государства считает, что средства массовой информации должны объективно и правдиво показывать, что происходит как внутри страны, так и во взаимоотношениях на международном уровне. По его мнению, искажая информацию, СМИ вводят в заблуждение простых граждан.

Александр Лукашенко:

- СМИ – это зеркало любого государства и наших отношений в том числе. Мы смотрим различные телеканалы, мы читаем сообщения информагентств. Видя, как освещаются белорусско-российские отношения, мы делаем вывод – каким Россия хочет видеть белорусское государство, мы видим, как руководство России оценивает белорусское руководство. То есть, там ответы на многие вопросы. Я убежден, что и в Таджикистане, и в Украине, и в других государствах, именно через призму СМИ рассматривают наши отношения.

Протокол сегодняшнего мероприятия не предполагал никаких вопросов со стороны руководителей информагентств. Но журналистская жилка взяла верх и репортерский директорат забросал белорусского лидера вопросами. В результате возникла импровизированная пресс-конференция, которая длилась около часа. Руководители информагентств интересовались у Александра Лукашенко взаимоотношениями Беларуси со странами СНГ, в частности, Украиной, Азербайджаном, Арменией, Казахстаном и Таджикистаном. Также спросили мнение Президента о создаваемом Таможенном союзе трёх государств.

Александр Лукашенко:

- Таможенный союз для нас, в том виде, который мы получим послезавтра, это больше надежда на то, что будет эффект в экономике, чем какой-то сейчас успех. Наверное, и для России и Казахстана так же. Это надежда, потому что в том виде, как мы его сейчас принимаем, он еще пока не даст эффекта, это процесс. Но цель недалеко. Мы констатируем, что за полгода мы унифицируем все Таможенные тарифы, создаем комиссию и выходим на констатацию, что за полгода Таможенный союз состоялся, что мы идем к единому экономическому пространству. А единое экономическое пространство – это успех.