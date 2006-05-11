Президент Беларуси встретился с финалистами конкурса профессионального мастерства педагогов страны

В нашей стране конкурс профессионального мастерства педагогов "Учитель года Республики Беларусь> проводится седьмой раз и направлен на развитие педагогического творчества, повышение профессионального мастерства и поддержку инновационных технологий в области образования.Глава государства никогда не скрывал своего уважительного отношения к людям этой профессии и всегда обещал их поддерживать: как морально, так и материально. Вот так и появилась премия <Хрустальный журавль>. Большие деньги достаются, конечно, не всем. Зато каждому учителю гарантируется, что его благородный труд не останется не замеченным.

<Хрустальный журавль> на сей раз приземлился в Сморгони. Туда на автомобиле ВАЗ 2110 отправится Ирина Клевец, учитель биологии Сморгонской гимназии №4. Ключи от машины и статуэтку она получила из рук главы государства.

Дипломом третьей степени награжден Виталий Дудко - учитель истории средней школы №2 города Березино Минской области. Ольга Буховец - учитель белорусского языка и литературы гимназии №171 города Минска - удостоена диплома второй степени. Дипломом первой степени награжден Владислав Сорокин - учитель физической культуры средней общеобразовательной школы №10 имени С.Ф.Рубанова города Слуцка.

... На официальный прием приглашены все финалисты конкурса. Их - 21. Всего же в состязаниях приняли участие 11 тысяч педагогов.

Памятное фото с министром образования Александром Радьковым и педагоги занимают места за праздничным столом.

Президент Беларуси на похвалы в адрес педагогов не скупится и отмечает, что в их руках - судьба молодого поколения, а значит, будущее страны, ее могущество и процветание. Обращаясь к педагогам, глава государства сказал: "Учитель - это не просто профессия. Это ответственное жизненное предназначение, сплав педагогического дара и особых душевных качеств. Будьте достойны этого высокого призвания. А самое главное - любите детей. Будьте для своих учеников умными и авторитетными старшими товарищами. Оберегайте их от жизненных ошибок". И добавил: <Мы с вами прекрасно понимаем: все усилия и вложенные средства могут пойти прахом без самого главного человека - Учителя с большой буквы, настоящего педагога>.

А потом Александр Лукашенко поздравил педагогов с успешным конкурсным выступлением, а лауреатов - со славной победой, пожелал им крепкого здоровья, успехов в работе и счастья, вручил Ирине Клевец "Хрустального журавля" и ключи от нового автомобиля "Лада".

В прошлом году весь класс, который вела Ирина Клевец, поступил в высшие учебные заведения. Причем, большинство ребят выбрали специальность, связанную с химией и биологией. Победительница республиканского конкурса "Учитель года" заметила, что возрождение Беларуси немыслимо без нового взгляда на образование и нового отношения к учителю: <Ведь хорошее образование сегодня - это процветающая Беларусь завтра>.

Ирина Клевец высоко оценила меры, которые принимает руководство Беларуси для подъема престижа профессии учителя, развития педагога как творческой личности. Обращаясь к своим коллегам, она подчеркнула, что будущее Беларуси зависит от того, какую жизненную позицию сформирует учитель у своих учеников, насколько поможет раскрыть их творческий потенциал, и выразила уверенность, что у педагогов Беларуси достаточно сил, знаний и энергии, чтобы воспитать физически здоровое и духовно богатое новое поколение.



Официальной частью мероприятие не закончилось. Александр Лукашенко еще долго беседовал с приглашенными, интересовался жизнью и проблемами учителей. Делился примерами из прошлого. Говорили о взаимосвязи семьи и школы, о пропаганде здорового образа жизни, о воспитании нравственно здорового поколения. Учителя делились с главой государства своим видением развития системы образования в стране и новыми творческими идеями.