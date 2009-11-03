Президент Беларуси вручил высшие государственные награды

Александр Лукашенко лично поздравил 50 обладателей высших госнаград, отметив, что каждая личная трудовая победа – это вклад в фундамент социально-экономического развития нашей страны.

Добросовестный и самоотверженный труд – главный ресурс страны. Те, для кого эти слова имеют особое значение, и кто своим трудом стремится принести максимум пользы для государства, сегодня получили достойное вознаграждение – ордена, медали и почётные звания. Церемония награждения прошла в Резиденции главы государства.

Первыми новость о награждении Ивана Иосифовича Орденом Отечества 2-й степени узнали его студенты. 8 утра, лекция, скрывая волнение, профессор Леонович рассказывает о транспортных магистралях. Для профессора Леоновича вся жизнь – дорога. Завкафедрой БНТУ разрабатывает формулу идеального дорожного покрытия.

Иван Леонович, профессор, заведующий кафедрой Белорусского национального технического университета:

«Идеальная формула? Конечно, есть. Это многоплановая формула. Но дорога идеальна, только в том случае, если она полностью отвечает современным транспортным средствам: по скорости, по нагрузке, по параметрам, с учетом интенсивности движения».

Орден Отечества, Орден Почета, Орден Франциска Скорины, медаль «За трудовые заслуги» – высшие государственные награды современной Беларуси. Самым главным орденом в этой иерархии является Орден Отечества. Три степени которого свидетельствуют о значимости заслуг белорусов перед Родиной: будь-то достижения в производственной сфере, научно-исследовательской либо мужество и отвага, проявленные при защите Отечества.

Церемония награждения лучших, по традиции, проходит в Резиденции главы государства. Александр Лукашенко лично поздравляет всех обладателей высших госнаград. Сегодня Президент особо подчеркнул, что их личная трудовая победа – это вклад в развитие всей страны.

Александр Лукашенко:

«Наверное, я не погрешу против истины, если скажу, что всех вас объединяет главное – принести максимум пользы Родине, развитию её экономического потенциала, укреплению национальной безопасности, повышению международного авторитета. Сегодня, как никогда, нужна ответственная, слаженная работа на каждом участке. Ведь не секрет, что мировой кризис оказывает негативное влияние на темпы развития Беларуси, порождает немало экономических трудностей и социальные проблемы. Но я глубоко убежден, мы их одолеем».

Большая группа награжденных – рабочие и руководители нашего промышленного гиганта, предприятия «Атлант». Их труд отмечен орденами Отечества и Франциска Скорины, а также медалью «За трудовые заслуги». В мужской компании промышленников – слесарь механосборочных работ Екатерина. Ей вручен Орден Отечества 3-й степени. Это уже вторая награда слесаря Екатерины. 5 лет назад она также получала медаль «За трудовые заслуги».

А вот у ведущего мастера сцены театра оперы и балета Антона Кравченко сегодня был наградной дебют – медаль Франциска Скорины.

Антон Кравченко, артист балета Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

«Сложно сказать, что нужно в жизни. Нужно быть в гармонии с самим собой. Тогда и окружающим будет приятно смотреть на тебя и на результаты твоего труда».

29 лет – из них 10 на сцене. Антон сразу после церемонии награждения сменил строгий фрак на тренировочный костюм. Роль Спартака в одноименном балете, Принц в «Щелкунчике», Адам в «Сотворении мира», Поэт в «Кармине Бурана», Ромео в балете «Ромео и Джульетта». Ему проще говорить об искусстве, нежели о наградах.

Балетмейстеры, артисты, солисты. Яков Науменко с песней по жизни. Сегодня его песенный талант отмечен медалью «Франциска Скорины».

Среди награжденных – люди науки, представители силовых структур и медики. Прославленный кардиолог Юрий Островский сегодня стал Заслуженным врачом Республики Беларусь. С журналистами поделился амбициозными планами на трансплантацию легкого.

Юрий Островский, заведующий лабораторией Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:

«В 2010 году мы будем развивать трансплантологию, следующей будет трансплантация легкого. Подготовим людей и проведем ее, я думаю, летом».