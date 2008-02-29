Президент Беларуси вручил государственные награды

Торжественная церемония прошла в резиденции Главы государства. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды представителям промышленности, здравоохранения, науки и искусства. Орденов и медалей удостоены 73 человека - лучших в своих областях.



На приеме у Президента Игорь Казаровец старший сержант милиции переживал больше, чем при задержании опасного преступника, который перевозил наркотики через польско-белорусскую границу. Сегодня волнение помешало сделать все четко и по протоколу.



Представительная группа среди награжденных - из Витебской области: от строителей до руководителей. Председатель Витебского облисполкома Владимир Андрейченко в числе первых получает из рук Президента орден Отечества третьей степени. И уже позже, в беседе с журналистами, признается: эта награда - заслуга всего региона.



Александр Лукашенко в приветственном слове особо отмечает рабочих, специалистов и руководителей промышленных предприятий и строительной индустрии. "Для нас важен самоотверженный, высокопроизводительный и качественный труд на каждом производственном участке. Это - основа динамичного развития экономики и улучшения жизни людей", - отмечает Александр Лукашенко.



В числе 73-х награжденных - первый вице-премьер Владимир Семашко, заместитель главы Администрации Президента Александр Попков. В лице министра информации Владимира Русакевича оценен вклад работников СМИ в интеллектуальное развитие белорусского общества и его духовное обогащение.



73 медали и почетных звания. Среди них - только 8 женщин. И ради них Глава государства по завершении протокольной части сделал отступление.