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Президент Беларуси вместе с молодёжным активом посадили Аллею поколений около Дворца Независимости

24 октября 2023 17:41
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Молодые люди сегодня, 24 октября, получили мощный стимул для развития страны. Что важно, ведь именно от них зависит, какой она станет. А зарядом для новых целей и свершений стало общение с Президентом. Поговорили обо всем: от экономики до личного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси вместе с молодёжным активом посадили Аллею поколений около Дворца Независимости-1

Дерево сильно корнями, новая яблоневая аллея как символ прочной связи между прошлым и будущим через настоящее.

Президент Беларуси вместе с молодёжным активом посадили Аллею поколений около Дворца Независимости-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Готова в сельское хозяйство пойти. Нет, ты пока правильно все делаешь, теперь дай человеку поработать. У нее меньше навыков, но…
– Мы будем тренироваться.
– Нелегкая задача.
– Сила есть!

Президент Беларуси вместе с молодёжным активом посадили Аллею поколений около Дворца Независимости-7

Если образно говорить, то Президент уже сад высадил, плоды еще впереди, но для этого за этим же садом надо ухаживать.

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# Молодежь Беларуси # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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