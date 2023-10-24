Президент Беларуси вместе с молодёжным активом посадили Аллею поколений около Дворца Независимости

Молодые люди сегодня, 24 октября, получили мощный стимул для развития страны. Что важно, ведь именно от них зависит, какой она станет. А зарядом для новых целей и свершений стало общение с Президентом. Поговорили обо всем: от экономики до личного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дерево сильно корнями, новая яблоневая аллея как символ прочной связи между прошлым и будущим через настоящее.