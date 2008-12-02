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Президент Беларуси своим указом наградил президента Национальной академии наук Украины

02 декабря 2008 17:52
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Директор Института электросварки имени Патона Национальной академии наук Украины Борис Патон награжден орденом Дружбы народов. Этой награды ученый удостоен за большой личный вклад в создание Международной ассоциации академий наук, расширение научно-технического сотрудничества между Беларусью и Украиной. Борис Патон уже был отмечен белорусской государственной наградой. В январе 2004 года на встрече с руководителями зарубежных научных организаций, прибывшими в Минск на торжества по случаю 75-летия Национальной академии наук Александр Лукашенко вручил выдающемуся ученому Патону орден Франциска Скорины.
# общество

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