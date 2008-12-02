Президент Беларуси своим указом наградил президента Национальной академии наук Украины
Директор Института электросварки имени Патона Национальной академии наук Украины Борис Патон награжден орденом Дружбы народов.
Этой награды ученый удостоен за большой личный вклад в создание Международной ассоциации академий наук, расширение научно-технического сотрудничества между Беларусью и Украиной. Борис Патон уже был отмечен белорусской государственной наградой. В январе 2004 года на встрече с руководителями зарубежных научных организаций, прибывшими в Минск на торжества по случаю 75-летия Национальной академии наук Александр Лукашенко вручил выдающемуся ученому Патону орден Франциска Скорины.