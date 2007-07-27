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Президент Беларуси совершил рабочую поездку в Брестскую область

27 июля 2007 11:38
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27 июля Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия Ледового дворца в Пружанах.Глава государства сыграл в товарищеском хоккейном матче.
# общество

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