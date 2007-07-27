Президент Беларуси совершил рабочую поездку в Брестскую область

Главной задачей остается ранняя профилактика правонарушений, так как самые большие проблемы в плане преступности и пьянства представляют неблагополучные семьи.
Сюда приедут 25 ребят в возрасте 14-16 лет, которые состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.
Завершается пресс-тур российских журналистов в Беларусь. На этот раз он был посвящен общему героическому прошлому народов двух стран.
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