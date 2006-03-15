Президент Беларуси совершает рабочую поездку по Гомельской области

Новый мощный импульс наращиванию объемов газификации придаст программа возрождения и развития села. Новый мощный импульс наращиванию объемов газификации придаст программа возрождения и развития села. В Гомельской области предусматривается к 2010 году газифицировать 119 агрогородков. Это отметил сегодня Президент Александр Лукашенко на церемонии пуска природного газа в поселок городского типа Октябрьский Гомельской области. После подачи сюда природного газа все 21 районных центра Гомельщины будут обеспечены голубым топливом. Глава государства отметил, что предстоит большая работа по обеспечению чистым топливом индивидуальных жилых домов. В первую очередь в загрязненных радионуклидами районах. Для того чтобы ускорить выполнение таких работ, подготовлен проект документа по снижению расходов населения при строительстве уличных распределительных сетей и вводов к индивидуальным жилым домам (почти на треть) за счет привлечения средств республиканского и местного бюджетов. На сегодняшний день Гомельская область - одна из наиболее газифицированных в республике и за 2005 год здесь построено и введено в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 387,6 км газопроводов. После подачи природного газа в городской поселок Октябрьский все 21 районных центра Гомельщины будут обеспечены голубым топливом.