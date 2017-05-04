Президент Беларуси проводит встречу с представителями китайских СМИ во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Александр Лукашенко в эти минуты проводит встречу с представителями китайских центральных и региональных СМИ. Во Дворце Независимости собрались около 40 журналистов из крупнейших средств массовой информации КНР. Это сотрудники информационного агентства «Синьхуа», газеты «Чайна Дэйли», центрального телевидения Китая.
В начале мая они приехали с первым масштабным пресс-туром по Беларуси. Позади уже посещение знаковых мест нашей страны, таких как Курган Славы, крупнейших заводов, индустриального парка «Великий камень» и Парка высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Искренне рад приветствовать вас на белорусской земле. Знаю, что вы находитесь в Беларуси несколько дней и уже успели немного познакомиться с нашей страной, узнать о ее экономическом, культурном, научном потенциале, получить представление о характере и традициях белорусов. Это первый масштабный пресс-тур представителей центральных и региональных средств массовой информации Китайской Народной Республики в истории двусторонних отношений.
Пожалуй, не найдется в Европе более близкой Китаю страны, чем Беларусь. Я хочу процитировать слова Чжан Дэцзяна, который был недавно у нас. Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей назвал Беларусь и Китай железными братьями. И действительно, сегодня нашу дружбу, которая длится четверть века, а корнями уходит в более давнюю историю, мы называем всепогодной. Мы достигли значимых результатов и в политике, поддерживая друг друга в международных организациях, и в экономике. Мы совместно создаем Китайско-белорусский индустриальный парк, реализовали десятки инвестиционных проектов в энергетике, строительстве. В гуманитарной сфере идет обмен студентами, развивается сотрудничество в области науки, туризма. Тем не менее я считаю, что взаимодействие между Беларусью и Китаем должно быть еще более масштабным и динамичным. Именно поэтому нынешний год мы оцениваем как переломный в двусторонних отношениях.
Во-вторых, данный пресс-тур организован специально накануне саммита «Один пояс и один путь», в котором примет участие и Беларусь. На форуме будут рассматриваться глобальные вопросы. По сути, сама инициатива «Один пояс и один путь» является исторической и перекраивает экономическую карту мира, создавая новые точки роста мировой экономики. Еще раз повторю: инициатива «Один пояс и один путь» перекраивает экономическую карту мира. Союзов в мире масса, но особенность в том, что эта инициатива в своем практическом движении создает новые точки роста в мировой экономике.
После встречи с главой белорусского государства зарубежные гости посетят Музей Великой Отечественной войны и увидят оперу Римского-Корсакова.