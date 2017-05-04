Президент Беларуси проводит встречу с представителями китайских СМИ во Дворце Независимости

В начале мая они приехали с первым масштабным пресс-туром по Беларуси. Позади уже посещение знаковых мест нашей страны, таких как Курган Славы, крупнейших заводов, индустриального парка «Великий камень» и Парка высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. Александр Лукашенко в эти минуты проводит встречу с представителями китайских центральных и региональных СМИ. Во Дворце Независимости собрались около 40 журналистов из крупнейших средств массовой информации КНР. Это сотрудники информационного агентства «Синьхуа», газеты «Чайна Дэйли», центрального телевидения Китая.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Искренне рад приветствовать вас на белорусской земле. Знаю, что вы находитесь в Беларуси несколько дней и уже успели немного познакомиться с нашей страной, узнать о ее экономическом, культурном, научном потенциале, получить представление о характере и традициях белорусов. Это первый масштабный пресс-тур представителей центральных и региональных средств массовой информации Китайской Народной Республики в истории двусторонних отношений.

Пожалуй, не найдется в Европе более близкой Китаю страны, чем Беларусь. Я хочу процитировать слова Чжан Дэцзяна, который был недавно у нас. Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей назвал Беларусь и Китай железными братьями. И действительно, сегодня нашу дружбу, которая длится четверть века, а корнями уходит в более давнюю историю, мы называем всепогодной. Мы достигли значимых результатов и в политике, поддерживая друг друга в международных организациях, и в экономике. Мы совместно создаем Китайско-белорусский индустриальный парк, реализовали десятки инвестиционных проектов в энергетике, строительстве. В гуманитарной сфере идет обмен студентами, развивается сотрудничество в области науки, туризма. Тем не менее я считаю, что взаимодействие между Беларусью и Китаем должно быть еще более масштабным и динамичным. Именно поэтому нынешний год мы оцениваем как переломный в двусторонних отношениях.

Во-вторых, данный пресс-тур организован специально накануне саммита «Один пояс и один путь», в котором примет участие и Беларусь. На форуме будут рассматриваться глобальные вопросы. По сути, сама инициатива «Один пояс и один путь» является исторической и перекраивает экономическую карту мира, создавая новые точки роста мировой экономики. Еще раз повторю: инициатива «Один пояс и один путь» перекраивает экономическую карту мира. Союзов в мире масса, но особенность в том, что эта инициатива в своем практическом движении создает новые точки роста в мировой экономике.

После встречи с главой белорусского государства зарубежные гости посетят Музей Великой Отечественной войны и увидят оперу Римского-Корсакова.