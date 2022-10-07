Президент Беларуси поздравил Владимира Путина с 70-летием. Что пожелал Александр Лукашенко?

Сердечные поздравления Владимиру Путину направил президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко подчеркнул:«Будучи истинным лидером великой державы, вы принимаете выверенные и непростые решения в целях обеспечения независимого развития Российской Федерации, защиты традиций и ценностей российского народа».

Глава государства подчеркнул, что очень дорожит открытыми и доверительными отношениями с президентом России, а также равноправным и плодотворным диалогом, который служит укреплению союзнических белорусско-российских связей.