Прямой эфир

Президент Беларуси поздравил Владимира Путина с 70-летием. Что пожелал Александр Лукашенко?

07 октября 2022 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сердечные поздравления Владимиру Путину направил президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко подчеркнул:«Будучи истинным лидером великой державы, вы принимаете выверенные и непростые решения в целях обеспечения независимого развития Российской Федерации, защиты традиций и ценностей российского народа».

Глава государства подчеркнул, что очень дорожит открытыми и доверительными отношениями с президентом России, а также равноправным и плодотворным диалогом, который служит укреплению союзнических белорусско-российских связей.

Президент Беларуси поздравил Владимира Путина с 70-летием. Что пожелал Александр Лукашенко?-1

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
В последнее время это отчетливо проявляется в углублении интеграции наших стран. Убежден, что вместе Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства. От всей души желаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Концерт классической музыки и бал. Полоцк отмечает 210-летие освобождения от наполеоновских войск
07 октября 2022 07:20

Концерт классической музыки и бал. Полоцк отмечает 210-летие освобождения от наполеоновских войск

Погода на выходных порадует белорусов теплом. Но в начале следующей недели снова похолодает
07 октября 2022 06:26

Погода на выходных порадует белорусов теплом. Но в начале следующей недели снова похолодает

«Хуже не будет, чем в этом году». Лукашенко о ценах на газ, нефть и о ядерном оружии в Польше
06 октября 2022 21:01

«Хуже не будет, чем в этом году». Лукашенко о ценах на газ, нефть и о ядерном оружии в Польше