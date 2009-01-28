Президент Беларуси поздравил Митрополита Кирилла с избранием Патриархом Московским и всея Руси

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси хорошо знают Кирилла и ценят как авторитетного пастыря и религиозного деятеля. "Надеюсь, что тесные и добрые отношения, которые сложились между нашими народами, еще больше упрочатся в годы Вашего первосвятительства", – говорится в поздравлении. Выражаю уверенность, что и на этом ответственном посту Вы будете отстаивать единство православной церкви, проповедуя христианские идеалы взаимоуважения, веротерпимости и милосердия". Глава белорусского государства пожелал митрополиту Кириллу крепкого здоровья, мудрости и помощи Божией в многотрудном Патриаршем служении.