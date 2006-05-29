Президент Беларуси поздравил коллектив МТЗ с 60-летием со дня основания завода

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив МТЗ с 60-летием со дня основания Минского тракторного завода, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Это знаменательная дата не только для вашего предприятия, но и для всей страны. Тракторы с маркой "Беларус" хорошо известны во всем мире. Они стали признанным символом и настоящей визитной карточкой нашей республики, - говорится в поздравлении. - Достигнутые вами высокие темпы развития, мощный прорыв на рынки практически всех регионов и континентов планеты поставили ваш завод в ряд самых успешных предприятий страны. Сегодня Минский тракторный завод вносит огромный вклад в наращивание научно-производственного потенциала республики. Без него было бы невозможно развитие современного агропромышленного комплекса и многих других отраслей народного хозяйства".

С 29 мая по 3 июня в Минске проходят праздничные мероприятия, посвященные юбилею Минского тракторного завода. Начиная с сегодняшнего дня, во всех цехах и отделах завода пройдут торжественные собрания, на которых будут чествовать ветеранов труда, а также лучших работников предприятия, состоятся концерты трудовых коллективов. Сегодня состоится и международная научно-практическая конференция "Перспективы развития белорусского тракторостроения", в которой примут участие доктора и кандидаты технических наук из Беларуси, ученые из других стран.