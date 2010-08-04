Президент Беларуси потребовал усилить контроль за пожарной безопасностью в стране

Правительство, губернаторы, МЧС и МВД должны предпринять все меры, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций. Аномальная жара привела к увеличению пожаров в лесах и на торфяниках. В регионах идет круглосуточное дежурство спасателей и лесников. А Минлесхоз рекомендует ограничить посещение потенциально опасных участков.

Сухая жара плюс человеческий фактор. Получается гремучая смесь. Пожары возникают ежесуточно – до 15 в день, а то и больше. Обстановка постепенно накаляется. По данным на сегодня огню подверглась площадь в 250 гектар. Это как если бы в стране горели 380 футбольных полей. Вчера огонь угрожал одной из деревень Гомельщины. Спасатели МЧС и лесники вовремя остановили пламя, не дали подойти к деревне.

Алексей Пшенко, директор предприятия по охране лесов «Беллесавиа»:

– На сегодняшний день вся Республика полностью у нас под контролем. Мы вылетаем всегда по расчету степени пожарной опасности. Мы стараемся, как бы опередить распространение огня.

Самые «горящие» области – Брестская и Гомельская. Оно и понятно – южные регионы. Но постепенно пожары «ползут» вверх. Сегодня тушат на Могилевщине в Кричевском районе возле деревни Сечихи. Там тлеет торфяник. Благо дым уходит в сторону от деревни. Этот пожар площадью в 10 гектар. По предварительной версии – самовозгорание. Вертолет МЧС поднимает ранцевый опрыскиватель. В день – не меньше 80 раз. Без дождя ликвидация пожара займет неделю.

Михаил Зносок, заместитель начальника Могилевского областного управления МЧС:

– Трудность состоит в подаче воды на большое расстояние. Работает четыре единицы техники МЧС, 5 лесного хозяйства, привлекается техника сельского хозяйства, около 40 человек лесников и 15 работников МЧС.

Ежедневно по стране дежурят полтора десятка воздушных судов МЧС. За 12 часов спасатели могут быть переброшены в любую точку страны, в самое «пекло».

Сергей Машнов, пресс-секретарь Брестского областного управления МЧС:

– После того, как по номеру единой дежурно-диспетчерской службы 101 поступает звонок о пожаре, наши подразделения выезжают в течении 35 секунд.

Круглосуточное дежурство несут и лесники. Чтобы сразу же выявлять опасные очаги. Минлесхоз рекомендует сделать леса вне зоны отдыха. Ограничить или даже полностью запретить посещения. Ведь из-за такой погоды класс пожароопасности на востоке страны может повыситься до 4 уровня из 5 возможных. К выходным синоптики прогнозируют новую волну аномальной жары.

Ольга Федотова, главный синоптик Республиканского гидрометеоцентра:

– В предстоящие выходные дни блокирующий антициклон лишь укрепит свои позиции. Температура воздуха приблизится, а кое-где и превысит рекордных для Беларуси значений и в большинстве районов Беларуси она достигнет 35-39 градусов.

Усилить контроль за пожароопасной ситуацией в стране потребовал глава государства. Оперативно созданы восемь отрядов для мгновенного тушения горящих лесов или торфяников. По одному в каждой области, два – в Гомельской, плюс Республиканский.

Наталья Бреус, Ольга Юруть, Екатерина Расолько, Вячеслав Комиссаров, Екатерина Ручкина, телекомпания СТВ.