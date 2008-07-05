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Президент Беларуси посетил театрализованный парад на "Линии Сталина"

05 июля 2008 16:30
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По окончании он ответил на вопросы журналистов. Все они касались инцидента, произошедшего 3-го июля во время праздничного концерта в Минске. Глава государства подчеркнул, что День Независимости – по-настоящему общепризнанный праздник. И никакие провокации не подорвут национального единства белорусов.

Александр Лукашенко заявил, что организаторы этой акции не добились своей цели. Ведь они рассчитывали именно на то, чтобы посеять панику в многотысячной толпе зрителей. Президент выразил признательность людям, поскольку никто не поддался паническим настроениям, сохраняя достоинство. Александр Лукашенко считает, что взрыв во время ночного гала-концерта не был направлен против него. Это он сказал, отвечая на вопрос одного из журналистов.

Прокомментировал Президент и высказывания оппозиционеров о том, что власть использует трагическое происшествие, чтобы, цитируем, "закрутить гайки". Александр Лукашенко подчеркнул, что власть не намерена использовать факт взрыва для давления на оппозицию. Также Глава государства заявил, что виновный будет наказан по закону, кто бы это ни был.

Кроме того, Александр Лукашенко поблагодарил США и Россию за поддержку в расследовании происшествия. Это, прежде всего, касается предложенной технической помощи. Президент дал распоряжение воспользоваться ей при необходимости.

Милиция просит помочь граждан в поиске причастных ко взрыву в Минске. Об этом заявили в ГУВД столицы, отметив, что анонимность при этом будет гарантирована. Здесь заинтересованы в любой информации, которая может помочь раскрыть преступление.
# общество

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