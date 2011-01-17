Президент Беларуси поручил доработать проект указа «О некоторых вопросах местного управления и самоуправления»

Александр Лукашенко принял с докладом заместителя Главы Администрации Президента — Валерия Мицкевича. Речь шла об основной сути и нюансах проекта. Он касается деятельности исполкомов — от областных до поселковых.

Александр Лукашенко:

Я хотел бы определенно услышать абсолютно четко все моменты, связанные с проектом указа «О некоторых вопросах местного управления и самоуправления». Почему? Власть у нас выстроена и структурирована. . Местное управление у нас фактически четко вмонтировано во власть, либо же власть находится во взаимодействии с исполнительной власти и так далее. Поэтому, принимая то или иное решение, которое может разрушить выстроенную систему управления в стране, если хотите, сложившейся власти, я внимательно и осторожно это делаю. Поэтому я попросил устно доложить суть этого указа. И я хотел бы от Вас услышать концепцию этого указа и содержательную часть этого указа. Чтобы быть абсолютно убежденным в том, что этот указ нужен и нужен именно в таком виде.

Валерий Мицкевич, заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Система остается прежней. Порядок назначений и освобождения от должностей остается прежним. Но для того чтобы это было едино комплексно, предлагается все это в одном проекте предусмотреть.

Проектом указа предлагается утвердить единое положение о порядке назначения и освобождения от занимаемых должностей руководства и сотрудников исполкомов. Сейчас этот вопрос регулируют сразу несколько правовых актов. Кроме этого, будет четко определен порядок создания структурных подразделений местных органов власти, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валерий Мицкевич, заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Численность чиновников не меняется, она установлена указом главы государства. И в пределах той численности возможные какие-то корректировки в той компетенции, которая опять же определена указом главы государства. Президентом даны указания по корректировке. После того, как это будет выполнено, проект будет внесен на рассмотрение президенту.