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Президент Беларуси помиловал 21 осужденного

09 июля 2009 16:35
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Соответствующие указы глава государства подписал 9 июля.Также освобождены в досудебном порядке от уголовной ответственности 45 человек, возместивших ущерб, причиненный преступлениями в сфере экономики.
# общество # Лукашенко

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