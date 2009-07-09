Президент Беларуси помиловал 21 осужденного

Три грузовика с наркотиками нашли в кустах. Трех злоумышленников задержали.
В общей сложности в Арканзасе, Иллинойсе, Айове, Миссури, Небраске, Оклахоме и Техасе арестованы 26 человек, им предъявлены обвинения.
Программа ремонта балконов в столице принята сегодня на совместном заседании Мингорисполкома, коллегий Минжилкомхоза и Минстройархитектуры.
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