Президент Беларуси подписал указ о совершенствовании работы госорганов с прессой

Отныне у чиновников будет меньше оснований отказать журналистам в комментарии. Однако и у самих репортеров значительно прибавится ответственности.

В этой переписке – ничего личного. Спецкор СТВ Наталья Копотева как солдат на гражданку, разве что на информационном фронте – писем пишет иногда по несколько в сутки. Казалось бы, договориться на интервью длиной в две-три минуты. Но беседы по душам с отдельными ведомствами нередко затягиваются на несколько суток.

Самым популярным ответом на такие недвусмысленные заявки стали новшества в медийном законодательстве. Теперь персональную ответственность за работу с журналистами, которую в идеале должен организовать пресс-секретарь, лично несет руководитель организации. Но ответственности у самих репортеров тоже изрядно прибавилось. И директор Комаровского рынка этому искренне порадовался.

Станислав Антонович до сих пор диву дается: в одной из газет умудрились подмочить репутацию не кому-нибудь, а общественному туалету. Дескать, стоимость визита в приватное помещение на рынке увеличилась вдвое. А на самом деле поход как был, так и остался абсолютно бесплатным. Но у директора Комаровки даже после такого любовь к репортерам водой не смыло. Хоть и не спорит, ситуация приключилась на букву Ж.

В той самой газете говорят: информацию об удорожании клозетов редакции слили. Свои же читатели. А им, как правило, пусть и с риском, но доверяют. Не забывая проверять. Чтобы не вспоминать об ответственности перед законом, здесь стараются не забывать об ответственности перед собой.



Увидеть, а, главное, услышать, насколько тепло приняли документ сверху чиновники всех рангов, мы решили чего далеко ходить в одном из минских ЖЭСов. Повод для нашего визита – свежий звонок на горячую линию СТВ. Наш зритель уверяет, что в его квартире каждый день происходят перебои с электричеством, а здесь на его мольбы никто не реагирует. Вот сейчас мы проверим, что на это ответят нам, ответят ли и в каких интонациях.

Поначалу пролить информационный свет на проблемы со светом электрическим, в ЖЭСе очень, мягко говоря, не пожелали. Но через несколько минут, главный инженер все же устроил эксклюзивную пресс-конференцию.



И в первый рабочий день в новых медиа-реалиях акулам пера и микрофона пришлось показывать зубы. Длинный гудок для короткого интервью и вновь недоступность отдельных официальных абонентов. Но новости нам все равно стало отчасти делать проще. Нам законодательно напомнили, что слово не воробей – ему весьма сложно подрезать крылья.