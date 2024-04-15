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Президент Беларуси подписал указ о социальной поддержке отдельных категорий жителей страны

15 апреля 2024 17:09
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Это позволит увеличить размеры пенсий примерно для 180 белорусских граждан. Президент подписал указ о социальной поддержке отдельных категорий жителей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси подписал указ о социальной поддержке отдельных категорий жителей страны-1

Документом предусмотрено включение периодов военной службы на территориях Латвийской и Эстонской ССР, ранее входивших в состав Советского Союза, в стаж работы при назначении пенсии в Беларуси.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

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