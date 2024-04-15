Президент Беларуси подписал указ о социальной поддержке отдельных категорий жителей страны

Это позволит увеличить размеры пенсий примерно для 180 белорусских граждан. Президент подписал указ о социальной поддержке отдельных категорий жителей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документом предусмотрено включение периодов военной службы на территориях Латвийской и Эстонской ССР, ранее входивших в состав Советского Союза, в стаж работы при назначении пенсии в Беларуси.