Президент Беларуси подписал указ о реконструкции жилых домов

В документе прописано - мансардные этажи можно надстраивать при письменном согласии большинства собственников.

Это одно из направлений уплотнения городской застройки и получения дополнительных площадей. Согласно указу такая реконструкция должна осуществляться с письменного согласия большинства собственников. Жильцы на период реконструкции их дома освобождаются за временные неудобства проживания от платежей за коммунальные услуги, а соответствующие затраты возлагаются на застройщиков.



Кроме того, с участием средств инвесторов в этих домах будут проводить тепловую модернизацию и текущий ремонт, а также благоустройство прилегающей к дому территории. Стоимость квартир в таком доме после его реконструкции на вторичном рынке увеличится на 20 - 25%.



В 60-е годы Никита Хрущев строил развитый социализм, который и принес с собой строительство "массового жилья". За короткие сроки почти внезапно во всех городах СССР появились серые стандартные коробки. Отдельные малометражки тогда казались раем для советского человека. Только теперь больше половины домов хрущевской архитектуры погибают от эпидемии именуемой "моральный и физический износ".



"Хрущевки" называли апогеем антимещанского романтизма идеологии 60-х. Их строительство подразумевало ликвидацию громоздкой мебели, видавшей Сталина. Потому как человек коммунистического общества не должен был обрастать бытом. Сейчас в 21 веке у специалистов появился окончательный ответ - превращать старые кварталы в стройплощадку и трансформировать "хрущевки" в стильные пяти-шестиэтажки.

Новый закон о капремонте - это новые возможности строителей и новая жизнь "хрущевских обывателей". Определили условия работы инвесторов на 40 квадратных метрах - теперь для того, чтобы превратить "хрущобу" в пентхаус заказчик получает право работать на безвозмездной основе, а надстройки жилых помещений повышенной комфортности - по результатам аукциона.

И если раньше, чтобы начать капремонт реконструируемых домов надо было согласие всех жильцов. Но теперь голосуют по кандаминимуму, то бишь по большинству. В столице почти 25 миллионов квадратных метров жилья в домах, построенных во время социализма. Станут ли они образцами новой архитектуры, решит голосование.

