Президент Беларуси подписал Указ о развитии рынка ценных бумаг

Со вступлением их в силу юридические и физические лица получат право самостоятельно совершать сделки с ценными бумагами на фондовой бирже. Кроме того, к торгам допустят и иностранных представителей. Также произойдет ужесточение требований к компаниям, выпускающим облигации, а интересы их держателей могут рассчитывать на полную защиту своих инвестиций.