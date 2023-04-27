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Президент Беларуси подписал Указ о развитии рынка ценных бумаг

27 апреля 2023 16:32
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Новости Беларуси. Стимулирование инвестиционной активности на рынке ценных бумаг. Президент Беларуси 27 апреля подписал Указ, который вносит изменения в ряд законов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент Беларуси подписал Указ о развитии рынка ценных бумаг-1

Со вступлением их в силу юридические и физические лица получат право самостоятельно совершать сделки с ценными бумагами на фондовой бирже. Кроме того, к торгам допустят и иностранных представителей. Также произойдет ужесточение требований к компаниям, выпускающим облигации, а интересы их держателей могут рассчитывать на полную защиту своих инвестиций.  

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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