Президент Беларуси подписал указ о помиловании Эммануила Зельцера

Cегодня конгрессмены США обратились к Александру Лукашенко с просьбой использовать имеющиеся у него полномочия и возможности для освобождения гражданина США Эммануила Зельцера.

Он был арестован 12 марта за нарушение белорусского закона. Зельцеру инкриминировалось использование заведомо ложных официальных документов, контрабанда наркотических средств и коммерческий шпионаж.

— Мы здесь впервые. И диалог начался – это хороший старт. Очень впечатляет то, что президент сказал о Зельцере. Это позитивно. И мы хотим видеть в этом хорошую возможность для дальнейшей беседы, — сказал Роберт Адерхольт, член Палаты представителей Конгресса США.

— Это самая представительная делегация за десятилетие. И белорусская сторона встретилась с нами, позволила нам приехать. Уже это позитивно, — заявил Бенджамин Кардин, член Сената Конгресса США, председатель комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе.