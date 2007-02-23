Президент Беларуси почтил память погибших защитников Отечества

Президент Беларуси в полдень возложил венок к монументу на площади Победы в Минске.

На церемонии присутствовали премьер-министр, председатели обеих палат парламента, глава Администрации Президента и другие высшие должностные лица. Венки к монументу Победы легли от сенаторов и депутатов Парламента, ветеранов, руководства исполнительных комитетов, а также представителей Содружества Независимых Государств, Евросоюза, православной и католической церквей, дипломатического корпуса. Венки также возложили члены молодежных и профсоюзных организаций Беларуси.





Президент Александр Лукашенко почтил память погибших защитников Отечества минутой молчания. После исполнения Государственного гимна Беларуси сводная рота почетного караула и оркестр Главной военной комендатуры прошли по площади торжественным маршем.



К памятникам, братским могилам и монументам воинской славы по всей стране сегодня возложены цветы и венки. Во всех частях и соединениях белорусской армии проходят торжественные построения личного состава с выносом боевых знамен.

В завершение церемонии здесь же на площади Победы Александр Лукашенко пообщался с руководителями дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси, а также военными атташе.



Беларусь вносит реальный и неоспоримый вклад в поддержание мира и стабильности в Европе. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном приеме руководящего состава Вооруженных Сил и правоохранительных органов по случаю Дня защитников Отечества. По словам главы государства, современная белорусская армия является мощным стабилизирующим фактором региональной безопасности. "Это позволяет проводить последовательную и принципиальную внешнюю политику", - подчеркнул белорусский лидер. Он отметил также, что государственная граница Беларуси стала надежной преградой транснациональной преступности. Однако наша страна никогда не рассматривала свою границу как разделительную линию между Востоком и Западом.