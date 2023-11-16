Президент Беларуси одобрил проект соглашения с Китаем о торговле услугами и осуществлении инвестиций

Проект соглашения между правительствами Беларуси и Китая о торговле услугами и осуществлении инвестиций одобрен. Соответствующий указ в качестве основы для проведения переговоров подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полномочиями вести диалог и заключать соглашения наделено Министерство экономики.

Соглашение создает задел для развития сотрудничества между странами в новых сферах, при этом интересы обеих сторон в чувствительных сегментах экономики будут защищены. Документ послужит для закрепления правовой основы для устойчивого и динамичного развития торговых и инвестиционных отношений. В частности, создании зоны свободной торговли услугами, транспарентного, либерального и благоприятного инвестиционного режима. В перспективе это поможет нарастить экспорт услуг в КНР и привлечь инвестиции со стороны китайских партнеров.