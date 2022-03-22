Президент Беларуси направил обращение по случаю годовщины трагедии в Хатыни

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Факты, о которых мы нечасто говорили, чтобы сберечь души послевоенных поколений братских – белорусского, украинского, русского – народов, делают память о зверской расправе над беззащитными стариками, женщинами, детьми и младенцами еще больней. Вся дикость в том, что наряду с немецкими фашистами роль палача взял на себя 118-й батальон, состоящий из присягнувших на верность агрессору украинских коллаборационистов. Тех самых, чья кровавая деятельность вдохновляет современных неонацистов, истребляющих своих сограждан на юго-востоке Украины за их этническую принадлежность. Но мы точно знаем, что скорбный звон колокола Хатыни отзывается болью в сердцах не только белорусов, но и миллионов людей в мире, которые смотрят на правду той войны открытыми глазами, понимают, что у нацизма нет национальности, и верят, что зло будет наказано. Покойтесь с миром, последние жители тысяч наших деревень, сожженных и стертых с лица земли. Мы будем делать все, чтобы сохранить в современных и будущих поколениях историческую память о Великой Отечественной войне, о ее истинных героях – великих сыновьях и дочерях многонационального советского народа-победителя.

79 лет трагедии в Хатыни. 22 марта белорусы почтят память погибших в огне людей – подробности далее.