Прямой эфир

Президент Беларуси наградил вице-президента Российской академии наук Жореса Алфёрова орденом Дружбы народов

22 января 2009 17:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Этой награды наш соотечественник удостоен за значительный личный вклад в науку и расширение сотрудничества.

Лауреат Нобелевской премии 2000 года, в 2001 уже был награжден белорусским орденом – Франциска Скорины. Академик является и почетным гражданином сразу двух белорусских городов – Минска и Витебска. А вот об очередной награде Беларуси – ордене Дружбы народов – Жорес Иванович сегодня узнал от нашего корреспондента.

И сегодня же указом главы государства медали Франциска Скорины удостоен Генеральный директор Объединенного института катализа Сибирского отделения Российской академии наук Валентин Пармон и президент Академии наук китайской провинции Шаньдун Ли Хай-цзянь.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
22 января 2009 17:52

Минский городской суд вынес приговор по делу преступников, которых окрестили старики-разбойники

22 января 2009 17:49

Сотрудничество Беларуси и Италии в сфере оздоровления детей будет продолжено

22 января 2009 17:47

В Беларуси установилась аномально теплая погода