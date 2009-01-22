Президент Беларуси наградил вице-президента Российской академии наук Жореса Алфёрова орденом Дружбы народов

Этой награды наш соотечественник удостоен за значительный личный вклад в науку и расширение сотрудничества.

Лауреат Нобелевской премии 2000 года, в 2001 уже был награжден белорусским орденом – Франциска Скорины. Академик является и почетным гражданином сразу двух белорусских городов – Минска и Витебска. А вот об очередной награде Беларуси – ордене Дружбы народов – Жорес Иванович сегодня узнал от нашего корреспондента.

И сегодня же указом главы государства медали Франциска Скорины удостоен Генеральный директор Объединенного института катализа Сибирского отделения Российской академии наук Валентин Пармон и президент Академии наук китайской провинции Шаньдун Ли Хай-цзянь.