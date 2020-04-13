Президент Беларуси: мы за каждого человека будем не бороться – будем сражаться

Новости Беларуси. Президент 13 апреля пригласил политическое руководство страны обсудить наиболее актуальные темы. Конечно, начали с эпидемиологической ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече много говорили о защите медперсонала, обеспечении людей защитными средствами. При этом глава государства призвал не забывать на этом фоне о людях, которые сегодня борются с гораздо более серьезными недугами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Впервые я хочу уже обратиться (много говорили о врачах, спасибо им, кто там ночует и днюет, як у народзе кажуць, в больницах, лечит наших людей в этот непростой период). Хочу обратиться к людям, которые находятся в стационаре. И не просто болеют органами дыхания. Нет, ко всем. Обратиться, потому что в последнее время мне поступает информация, что вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди уже опустили руки и в больницах перестали бороться за свою жизнь. Министр знает (он вчерашний врач, да и сейчас он врач, бывших не бывает), что такое, когда человек перестает бороться за жизнь. Когда он уже руки опустил: все, труба, завтра умру. Я же не зря говорил, что у нас сегодня люди, заразившиеся этим вирусом… Заразились ли еще вообще они? Я могу потом объяснить, что я имею в виду. Но, тем не менее, которым поставлен диагноз «коронавирус» и так далее. Они уже опускают руки и перестают бороться за свою жизнь. Это вот последствия этого психоза, который мы раздули по всему миру. Пять важных фактов о коронавирусе в Беларуси. Рассказывают врачи

Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! У нас меньше вообще 30 человек официально по статистике. И ВОЗ это видел. Специалисты Всемирной организации здравоохранения – они это видели. И ни один из них от коронавируса не умер. Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были. Вот у меня весь перечень. Читаешь на полстраницы заключения врачей: это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать не могу их даже. И добавляется коронавирус. Александр Лукашенко о сезонных заболеваниях: Хорошая тенденция. Снижается число людей с пневмонией каждые сутки