Президент Беларуси: мы за каждого человека будем не бороться – будем сражаться
Новости Беларуси. Президент 13 апреля пригласил политическое руководство страны обсудить наиболее актуальные темы. Конечно, начали с эпидемиологической ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встрече много говорили о защите медперсонала, обеспечении людей защитными средствами. При этом глава государства призвал не забывать на этом фоне о людях, которые сегодня борются с гораздо более серьезными недугами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Впервые я хочу уже обратиться (много говорили о врачах, спасибо им, кто там ночует и днюет, як у народзе кажуць, в больницах, лечит наших людей в этот непростой период). Хочу обратиться к людям, которые находятся в стационаре. И не просто болеют органами дыхания. Нет, ко всем. Обратиться, потому что в последнее время мне поступает информация, что вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди уже опустили руки и в больницах перестали бороться за свою жизнь. Министр знает (он вчерашний врач, да и сейчас он врач, бывших не бывает), что такое, когда человек перестает бороться за жизнь. Когда он уже руки опустил: все, труба, завтра умру. Я же не зря говорил, что у нас сегодня люди, заразившиеся этим вирусом… Заразились ли еще вообще они? Я могу потом объяснить, что я имею в виду. Но, тем не менее, которым поставлен диагноз «коронавирус» и так далее. Они уже опускают руки и перестают бороться за свою жизнь. Это вот последствия этого психоза, который мы раздули по всему миру.
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Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! У нас меньше вообще 30 человек официально по статистике. И ВОЗ это видел. Специалисты Всемирной организации здравоохранения – они это видели. И ни один из них от коронавируса не умер. Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были. Вот у меня весь перечень. Читаешь на полстраницы заключения врачей: это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать не могу их даже. И добавляется коронавирус.
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Вот я слышу, врачи говорят: коронавирус – это спусковой крючок. Никакой он даже не спусковой крючок. Коронавирус – это просто даже не толчок, это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни. Вот в чем причина. Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер. Мы боремся за каждого человека, как я обещал. Вот за это я благодарен и Минздраву, и врачам. Мы встряхнули всю систему здравоохранения. Скажу искренне: если бы мы вот так за каждого не боролись, смертей было бы больше.
Поэтому я еще раз обращаюсь к тем, кто сегодня находится в больнице, особенно у кого диагностирован, протестировали положительный тест на этот коронавирус. Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет, у нас уже опыт этого года есть. И, исходя из опыта нашего, китайского, американского, европейского (протекания этих болезней), мы видим уже, как работать. Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей. Поэтому мы за каждого человека будем не бороться – будем сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет.
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