Президент Беларуси: горжусь молодыми людьми, которые не отрываются от жизни и выбирают реальную профессию

Новости Беларуси. В День знаний Александр Лукашенко совершает рабочую командировку в Барановичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства посещает государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания.

Президент принимает участие в праздничной линейке. Он подчеркнул, что гордится молодыми людьми, которые не отрываются от жизни и выбирают реальную профессию.

После торжественного события глава государства ознакомится с организацией в колледже учебного процесса. Он был создан в 1964 году. Здесь готовят швей, портных, закройщиков, страховых агентов, продавцов и по ряду других специальностей. Совместно с Управлением по труду, занятости и социальной защиты населения в колледже также организована профессиональная подготовка незанятых граждан.