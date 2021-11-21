Президент – аграриям: вашими стараниями республика славится в мире как родина молочных рек и урожайных полей

Новости Беларуси. День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. Всех, благодаря кому Беларусь славится как родина молочных рек и урожайных полей, с профессиональным праздником поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этом году вы снова доказали: наша страна – надежный партнер, способный даже в самых непростых условиях наращивать экспортные поставки, сохраняя высочайшее качество продукции, произведенной под брендом «Сделано в Беларуси». Благодарю за то, что вашими огромными стараниями республика славится в мире как родина молочных рек, урожайных полей, современных ферм, а главное – прекрасных трудолюбивых людей.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что и в дальнейшем, опираясь на традиции, АПК будет расти и развиваться, впитывая в себя все самое лучшее и передовое.