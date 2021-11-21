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Президент – аграриям: вашими стараниями республика славится в мире как родина молочных рек и урожайных полей

21 ноября 2021 11:48
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Новости Беларуси. День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. Всех, благодаря кому Беларусь славится как родина молочных рек и урожайных полей, с профессиональным праздником поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент – аграриям: вашими стараниями республика славится в мире как родина молочных рек и урожайных полей-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
В этом году вы снова доказали: наша страна – надежный партнер, способный даже в самых непростых условиях наращивать экспортные поставки, сохраняя высочайшее качество продукции, произведенной под брендом «Сделано в Беларуси». Благодарю за то, что вашими огромными стараниями республика славится в мире как родина молочных рек, урожайных полей, современных ферм, а главное – прекрасных трудолюбивых людей.  

Александр Лукашенко выразил уверенность, что и в дальнейшем, опираясь на традиции, АПК будет расти и развиваться, впитывая в себя все самое лучшее и передовое.  

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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