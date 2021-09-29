«Претендовать на строительство жилья могут все очередники». В Смолевичах появится новостройка для нуждающихся

Новости Беларуси. Развитие и застройка городов-спутников столицы. Еще один жилой дом для минчан-очередников возводят в Смолевичах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это будет 4-секционная новостройка переменной высотности – от 6 до 8 этажей. Дом рассчитан на 115 квартир. Они будут сдаваться с полной отделкой. Ориентировочная стоимость квадратного метра – чуть больше 1 500 рублей. Строительство осуществляется с предоставлением субсидий. Жилье выделено администрациям девяти районов Минска пропорционально количеству нуждающихся. Желающим вступить в долевое строительство дома нужно обратиться с заявлением в отдел жилищной политики, где они состоят на учете. Заявки принимают с 29 сентября по 28 октября.

Анжелика Дайнеко, начальник отдела управления жилищной политики Мингорисполкома:

Претендовать на строительство жилья могут все очередники, которые состоят на учете в администрациях районов Минска, как льготной категории, так и общей очереди. После окончания приема заявлений в течение двух недель будет идти формирование состава дольщиков. И когда будет формироваться состав дольщиков, в первую очередь будут учитываться граждане льготных категорий – те, кто имеет сегодня право на внеочередное предоставление государственной финансовой поддержки. То есть это наши многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, лица из числа детей-сирот.