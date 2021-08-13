Прямой эфир

Пресёк любые попытки раскола. Митрополит Вениамин празднует именины

13 августа 2021 16:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 13 августа день ангела встречает наш пастырь, Владыка Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пресёк любые попытки раскола. Митрополит Вениамин празднует именины-1

Верный продолжатель дела митрополита Филарета, аскет и молитвенник, Владыка встал у руля нашей Церкви в неспокойное время. Владыка Вениамин сохранил и приумножил славные традиции белорусского православия, пресек любые попытки раскола, а сейчас отношения Церкви и государства приближаются к идеалу.

# Праздничные даты # общество # Митрополит Вениамин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: здесь есть люди, которые со мной не согласны. Но это люди, которые придерживаются закона
13 августа 2021 16:50

Александр Лукашенко: здесь есть люди, которые со мной не согласны. Но это люди, которые придерживаются закона

Александр Лукашенко: не дай бог рухнет Беларусь – под Смоленском будут стоять эти ракеты
13 августа 2021 16:29

Александр Лукашенко: не дай бог рухнет Беларусь – под Смоленском будут стоять эти ракеты

Создаётся из цельного «убитого» вируса. Чем отличается белорусская вакцина от иностранных?
13 августа 2021 16:02

Создаётся из цельного «убитого» вируса. Чем отличается белорусская вакцина от иностранных?