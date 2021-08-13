Пресёк любые попытки раскола. Митрополит Вениамин празднует именины

Новости Беларуси. 13 августа день ангела встречает наш пастырь, Владыка Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 13 августа день ангела встречает наш пастырь, Владыка Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Верный продолжатель дела митрополита Филарета, аскет и молитвенник, Владыка встал у руля нашей Церкви в неспокойное время. Владыка Вениамин сохранил и приумножил славные традиции белорусского православия, пресек любые попытки раскола, а сейчас отношения Церкви и государства приближаются к идеалу.