Преступников задержали без выстрелов

В столице и Минской области была введена операция «Перехват».

Водитель иномарки не остановился по требованию сотрудников ГАИ: преследование на машинах, металлические «ежи» и грузовик в качестве преграды. В районе поселка Ждановичи нарушителей задержали.

Так госавтоинспекторы провели учения. Безопасность на дороге во многом зависит от их профессионализма, а для этого нужна специальная подготовка.

- Наряду с профессионализмом необходима юридическая подготовка, специальная подготовка и высокие моральные качества тех сотрудников, которые сегодня несут нелегкую службу на дорогах республики, - Владимир Бачила, заместитель начальника главного управления кадров МВД Республики Беларусь.