Преступник, три года находившийся в международном розыске, задержан в России

Уроженец Витебска Игорь Булавко, скрывался от правоохранителей в поселке Косая гора Тульской области.

В розыск он был объявлен как непосредственный участник Витебской преступной группировкой, известной как банда Ринеса. Преступления, которые организовывал Булавко, отличались особой жестокостью. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Беларусь.

Сергей Тупеко сотрудник Главного упраления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД республики Беларусь:

– Булавко был объявлен в розыск в 2006 году. По нашей информации именно в это время он уехал на постоянное место жительство в Россию. По имеющейся информации, Булавко участвовал в более чем сорока преступлениях, которые отличались особой жестокостью. Он бывший спортсмен, мастер спорта, в этой связи задержание проводило спецподразделение МВД Российской Федерации.

Напомним, банда Ринаса, действовала в Витебске и области более 10 лет. На их счету 115 тяжких преступлений, среди них вымогательство, мошенничество, грабежи похищении людей. В январе этого года состоялся суд над бандитами. Приговор занял более 500 страниц.

Организатор группировки получил 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества, его подельники от 2 до 14 в зависимости от тяжести преступления. Судебный процесс над бандой Ринаса стал одним из самых громких на территории Витебской области за последние несколько лет.