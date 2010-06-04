Преступная группа, которая занималась отмыванием денег, задержана в Могилёве

Через подставные фирмы восемь местных жителей переводили безнал в наличку. Сделки проходили исключительно на бумаге, а вот деньги за работу и товары оплачивались уже реальные.

По такой схеме с фирмами-фантомами работали более 250 субъектов хозяйствования. Таким образом, одни уклонялись от уплаты налогов, другие на этом наживались. Общий оборот по незаконным сделкам превысил 20 миллиардов белорусских рублей. При этом за полтора года государству был нанесён ущерб в три миллиарда.

Татьяна Шевцова, сотрудник пресс-группы УКГБ по Могилёвской области:

– В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 243 УК РБ «Уклонение от уплаты налогов», предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.