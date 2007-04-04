Преступление и наказание, не отходя от кассы

Порядок на дорогах обеспечивается не только их состоянием, но и дисциплиной водителей. В столице состоялся показательный суд за дачу взятки сотруднику ГАИ.

Молодой человек из Гродно, лишенный водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, вновь попал в поле зрения автоинспекторов.

Управляя легковым автомобилем, он едва не сбил на пешеходном переходе женщину. Свою вину он пытался сгладить денежной купюрой, но оказался на скамье подсудимых.

100-долларовая бумажка может обернуться тюремным заключением сроком до пяти лет. Обвиняемый два года назад был лишен водительских прав за управление транспортным средством в пьяном виде. Похоже, урок не пошел на пользу.



Руководство столичного ГУВД считает, что бороться нужно, как с дающими взятку, так и с не чистыми на руку инспекторами ГАИ. Ведь по работе одного сотрудника зачастую складывается мнение обо всей правоохранительной службе. В последнее время культура поведения, как водителей, так и самих инспекторов ГАИ улучшилась. Взятки предлагают часто, но совесть дороже. И наказание для берущих более суровое - до 10 лет с конфискацией имущества.

В прошлом году за дачу взятки сотрудникам ГАИ только в столице 10 человек понесли наказание, два из них - уголовное. Любителей простых решений водительских вопросов осудили соответственно к трем и одному году лишения свободы. Сегодняшний процесс хоть и показательный, но решение суда реальное - молодой человек из Гродно получил четыре года ограничения свободы.