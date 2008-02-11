Престиж медицинских специальностей в Беларуси по-прежнему высок

В прошлом году в медицинский университет зачислено более тысячи первокурсников. Примерно столько же планируют набрать и в этом. За парты сядут около сотни студентов-иностранцев. Сегодня в ведущем медицинском вузе республики учатся юноши и девушки из почти 40 стран мира. Одна из причин такой популярности - 30-летний опыт обучения студентов-иностранцев, стабильность и уровень жизни в стране. Кроме того, имея белорусский диплом, иностранные врачи не имеют проблем с аккредитацией у себя на родине. Да и белорусы без работы не останутся.