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Престиж медицинских специальностей в Беларуси по-прежнему высок

11 февраля 2008 11:53
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В прошлом году в медицинский университет зачислено более тысячи первокурсников. Примерно столько же планируют набрать и в этом. За парты сядут около сотни студентов-иностранцев. Сегодня в ведущем медицинском вузе республики учатся юноши и девушки из почти 40 стран мира. Одна из причин такой популярности - 30-летний опыт обучения студентов-иностранцев, стабильность и уровень жизни в стране. Кроме того, имея белорусский диплом, иностранные врачи не имеют проблем с аккредитацией у себя на родине. Да и белорусы без работы не останутся.
# общество

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