«Прессбол» сменит график выхода из-за БАТЭ

Об этом сообщил главный редактор газеты Владимир Бережков.

В течение 6 недель «Прессбол» будет выходить по субботам вместо среды. Это изменение связано с тем, что борисовский БАТЭ, пробившийся в Лигу Европы, будет проводить свои матчи поздним вечером по четвергам. Такое расписание матчей позволяло разместить материалы об игре только во вторничном выпуске - через 5 дней после матча. Редакция газеты сумела выйти из сложного положения.

«Мы не можем выпускать номеров больше или меньше, нежели заявлено в подписном каталоге, иначе последуют штрафные санкциии. А вот перенести кое-что на другой день, как оказалось, можно. Поэтому мы приняли решение четыре номера среды, в которые укладываются четверговые матчи БАТЭ в Лиге Европы, перенести на субботы. Первый такой выйдет 19 сентября.

БАТЭ сделал всем нам огромный подарок, и мы должны достойно провести эту осень, максимально вкусив все ее прелести», - заявил Бережков на сайте газеты.