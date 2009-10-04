Пресс-тур журналистов региональных СМИ России

Пресс-тур завершился большой и, как всегда, откровенной пресс-конференцией Президента.

Впрочем, общение Александра Лукашенко с пишущей и снимающей братией, опять таки как всегда, вышло за протокольный формат.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. А лучше самому написать и дать другому почитать. Российские журналисты из Москвы и глубинки уже знают: самый насыщенный и информационный пресс-тур Союзного государства организуют в Беларуси.

Первая высадка российского репортерского десанта состоялась в 2003 году. 62 журналиста из 22 регионов России познакомились с Минском и Минской областью. Второй пресс-тур был в 2004. Тогда россияне тщательно изучили Гомельщину. В третьей поездке в 2005-м 80 журналистов из 59 российских регионов свои репортажи писали из Брестской крепости и Беловежской пущи. Четвертый пресс-тур россиян – это знакомство с Гродненщиной и Минщиной. Пятый, в 2007, союзные СМИ познакомились с Могилевом. Традицию пресс-туров продолжили и в 2008. Федеральные и региональные СМИ России тщательно присмотрелись к Минской области.

Самые душевные эмоции у бывалых репортеров в этом году вызвала Витебщина: город-музей Полоцк и лики святых на иконах в художественной галерее. Софийский Собор, Спасо-Ефросиньевский монастырь – культурная мекка не только Витебщины, но и всей Беларуси. 76 репортеров из 46 регионов России свой четырехдневный вояж завершили в стенах Национальной библиотеки.

Общение с белорусским лидером. Каждый из них подготовил свой вопрос Александру Лукашенко. Около 50 региональщиков плюс 17 федеральных СМИ: здесь такие акулы пера, как РИА «Новости», РБК, газета «Известия», «Советская Россия» и газета «Завтра». Если сложить тираж всех печатных изданий, которые они представляют, получится серьезная аудитория – 2,5 миллиона.

Вот уже 7 лет подряд российский журналистский десант высаживается в Беларуси. В рядах региональных российских репортеров даже появилась традиция соперничества: кто же в этот раз отправится в Беларусь? В итоге за 7 лет они досконально изучили все области страны и намотали 10 тысяч километров.

Российские репортеры как будто сговорились: почти все, когда задавали свой вопрос Александру Лукашенко, говорили: в их регионах очень ждут белорусские товары.

Сделано в Беларуси – это бренд, подкрепленный хорошим качеством, правда порой весьма дорогой. Журналисты просили Президента лично вмешаться и избавить белорусско-российскую товарную цепочку от посредников.

– Может дать по рукам прилипалам к процессу продажи белорусских товаров в нашем крае? – спросил главу белорусского государства российский журналист.

– Это не нашим надо дать по рукам. У нас, в основном, государство управляет этими процессами, у нас не накрутишь. Поэтому, вы правы, нужно дать по рукам тем прилипалам, которые скупают этот товар по дешёвке в Беларуси, а вам продают в два-три раза дороже, – ответил Александр Лукашенко.

Отношения в Союзном государстве всегда были непростыми. Нередко их отягощали определенные конфликты. Газовая проблематика уже канула в Лету, но российские репортеры вновь решили поднять эту тему.

– Как на ваш взгляд, кто стоит за газовыми войнами?

– Касьянов не принимал этого решения. Он правду пишет. Кроме того, Касьянов был категорически против таких подходов. Потому что он знал, что экономические последствия и особенно имиджевые будут очень плохие, а «расхлебывать» это придется правительству, то есть ему. И нашему, соответственно. Не потому, что он так крепко любил Беларусь, – сказал Президент Беларуси. – И он тогда действительно, до последней минуты, был против того, чтобы перекрыть газ. А как было на самом деле? Это долго можно рассказывать. Это было решение президента Российской Федерации того времени Путина. Я об этом тогда говорил. Но меня начали критиковать за то, что я публично адресовал это обвинение президенту России. И когда шла эта неразбериха с подписанием контракта, мы сказали: ладно, ваш природный газ, поднимайте цену, но тогда мы поднимаем цены за транзит природного газа через нашу территорию на Запад.

Они, конечно, не сидят на голодной информационной диете, но многого в Союзных отношениях, безусловно, не знают. Как, например, истинной подоплеки подписания Соглашения по КСОР. Президент был эмоционален и откровенен и рассказал, как на самом деле обстоит ситуация и с ОДКБ, и с Коллективными силами оперативного реагирования.

– У вас абсолютно неточная информация. Из-за молочных войн мы не отказались от мероприятий в рамках ОДКБ. Я могу взять ответственность на себя. Это я отказался в это время ехать в Москву. Если бы это было не ОДКБ, а СНГ, я бы тоже не поехал. Если бы это был высший Госсовет союзного государства, я бы тоже не поехал. Вы меня поймите, когда чисто из субъективных побуждений, чтобы нас наклонить, или проучить, на границе без всяких предупреждений под надуманным предлогом были остановлены 1,5 сотни рефрижераторов со скоропортящейся продукцией, которая шла в Российскую Федерацию, – пояснил глава государства. – Поэтому, мы всегда были за объединительные процессы, за интеграцию. А ОДКБ – это тесная интеграция в военной сфере. Нам это выгодно, мы были в этом крайне заинтересованы, и если бы не мы, и ОДКБ этого не было бы.

Российские журналисты буквально забросали белорусского лидера своими вопросами. Правда, в отличие от предыдущих лет, уже не интересовались личным: спортивными увлечениями Александра Лукашенко и его семьи. Больше спрашивали мнения Президента относительно экономики. Белорусские статистические данные называли почти «экономическим чудом» и откровенно восхищались благоустройством, чистотой и красотой Беларуси.

Новополоцкий Нафтан – это белорусская экономика не в теории, а на практике. Россияне знали, что Беларусь весьма ограничена в собственных ресурсах, но то, что она достигла высочайшего уровня в переработке той же нефти, этим фактом они были поражены. Как, впрочем, и сельским хозяйством, оды которому они пели на протяжении всего пресс-тура. И об этом же спрашивали Президента, пытаясь из первых уст узнать секрет процветания белорусского АПК.

– Нам многие говорят: вы молодцы, много сделали. А я Дмитрию Анатольевичу Медведеву недавно сказал. Сижу как-то, задумался. Он спрашивает: о чем думаешь? А я думал о сельском хозяйстве. Я ему сказал: нам бы ещё пять лет, чтобы не было кризиса, мы бы полностью спасли деревню. Поэтому мы начали заниматься не сельским хозяйством, мы спасали село. Не бывает России и Беларуси без села. Там наши корни, душа, мы ведь все оттуда фактически, – сказал Александр Лукашенко.

Все аспекты Союзного строительства в ходе этого более чем 3-часового диалога были проанализированы. Все вместе пытались разобраться, а какие перспективы Союза Беларуси и России, и почему сегодня Содружество двух по-прежнему буксует.

– Почему вы не хотите идти на объединение честно и классических принципах? А первый принцип – это равноправие. Или снобизмом, что вы большие, а мы маленькие? Ну тогда не надо обманывать ни нас, ни себя. Вы думаете, я не знаю, какие процессы проходят, когда мы вас собираем на эти пресс-туры? Знаем. Когда где-то зовут и говорят, что в Беларусь ты не поедешь, а если поедешь, имей ввиду, материал твой не пойдет. А если пойдет, то пойдет, как я скажу. Многих просто не пускают. У нас есть такая информация. Почему, спрашивается? Если вы хотите с нами равноправного, честного, порядочного союза, – сказал Александр Лукашенко.

Эмоционально, откровенно, прямолинейно, порой жестко, но всегда правдиво. Глава государства за 3,5 часа ответил на все вопросы. Президент в очередной раз продемонстрировал свою открытость, а российские журналисты – неподдельный интерес к Беларуси.

Такие пресс-туры – как своеобразная медийная поддержка союзнических отношений. Слишком полезен такой опыт непосредственного знакомства со страной. Хотя бы потому, что избавляет от слухов и домыслов, и вовремя излечивает от кривотолков и сплетен.