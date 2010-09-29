Пресс-тур российских журналистов по Беларуси продолжается

Около сотни представителей различных СМИ посещают наиболее крупные промышленные, спортивные и культурные объекты нашей страны. Журналисты воочию увидят, как живут белорусы и что сейчас происходит в стране.

Накануне гости побывали на авиабазе в Мачулищах и в одной из сельхозорганизаций Минской области. Сегодня им показали, как и где собираются белорусские микроволновые печи и коммунальная пассажирская техника.

Юлия Сыроежина, обозреватель «Агентство Политических Новостей Северо-Запад»:

– Издания, которые я представляю, в целом достаточно давно и позитивно описывают и оценивают жизнь в Беларуси, то, что делается и происходит в вашей стране. Я сделаю свои репортажи, которые будут развивать эту точку зрения. Мы здесь действительно видим государство, работающее на народ. Это очень важно.