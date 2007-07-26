Пресс-тур российских журналистов. День третий

26 июля российские коллеги посетили объект поисковых работ, мемориальный комплекс "Хатынь" и спортивно-патриотический лагерь "Вектор".

:6.30 утра, а российские журналисты уже бодрствуют. Чашечка кофе и коллеги готовы к очередным экскурсиям. Погода не балует, однако слезы неба пишущую и снимающую братию не пугают. "Встали в пять утра, но нас это не пугает. Здесь в Беларуси мы видим то, чего нет в России. Здесь очень сильно ухаживают за памятниками", - отмечает Андрей Колпаков, обозреватель "Литературной газеты".

Небольшая остановка на границе Минской и Гродненской областей. Белорусская гостеприимность на лицо: российскую делегацию встречают хлебом-солью. Каравай принимает начальник военно-мемориального центра Министерства обороны России Александр Кирилин.

100 километров от Минска - и журналисты в деревне Микулевщина Сморгонского района. По архивным данным именно здесь находится большое захоронение русских солдат времен первой мировой войны. 52-ой отдельный специализированный поисковый батальон данные архива проверяет на месте. За два месяца специалисты уже эксгумировали почти полтысячи останков. Перед приездом журналистов обнаружили еще одни. Самое сложное теперь, говорят поисковики, установить личность.

До недавнего времени 52-ой отдельный специализированный поисковый батальон был единственным подразделением по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн в мире. За 12 лет работы специалистами обнаружены и перезахоронены останки более 16 тысяч солдат. В этом году такой же батальон появился и в России. Кстати, опыт по его созданию россияне переняли именно у нас.

Далее - обед в атмосфере национального колорита. Ресторан с партизанским названием, только угощение отнюдь не партизанское: грибной суп, жаркое, оливье и даже клюквенный морс. Белорусскую кухни россияне оценили по достоинству. Правда, сожалели, что не попробовали драников.

Патриотический пресс-тур российских журналистов завершается. Уже завтра пишущая и снимающая братия отправятся домой. У каждого остались свои впечатления о Беларуси. Однако в одном коллеги едины: здесь с уважением относятся к историческому прошлому, которое у Беларуси и России общее.