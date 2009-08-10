Преподаватель собрала у детей деньги и погасила 52 млн. задолженности по кредитам

Опытная 54-летняя педагог, в течение 15 лет руководившая интеллектуальным клубом в Витебском областном объединении по внешкольной работе, помимо своей основной деятельности 10 лет занималась еще и тем, что учащимся различных школ города предлагала путевки в детские оздоровительные лагеря в Чехии и Италии.

В конце нынешнего учебного года она вновь предложила ученикам двух гимназий и их родителям поездку за границу. Отправиться в путешествие согласились 27 учеников и 8 родителей. Детям путевка обошлась в 365 евро, взрослым - в 465 евро. Кроме того, каждый заплатил по Br110 тыс. за проезд.

Таким образом, на руках у педагога оказалось Вr52 млн. Но вместо того, чтобы передать эти деньги в турфирму, она решила погасить задолженность по кредитам, которые брала в 10 банках города, в надежде затем взять новый кредит, чтобы оплатить путевки. Однако в кредите ей было отказано: как оказалось, эта дама еще осталась должна банкам около Вr60 млн.

В ходе следствия выяснилось, что путевки в зарубежные лагеря педагог покупала у минской туристической компании и предлагала на 10-15 евро дороже. Кроме того, для получения кредитов она использовала фиктивные документы о доходах, а деньги тратила на закупку товаров, так как являлась еще и индивидуальным предпринимателем, сообщает БелТА.