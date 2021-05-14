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Преобразование парламента в однопалатный и не только. Какие идеи звучали на очередном заседании Конституционной комиссии?

14 мая 2021 11:47
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Новости Беларуси. Положение о принесении парламентариями присяги на верность народу предлагается закрепить в обновленном варианте Конституции. Функции и полномочия Национального собрания обсуждают 14 мая участники Конституционной комиссии на очередном заседании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преобразование парламента в однопалатный и не только. Какие идеи звучали на очередном заседании Конституционной комиссии?-1

Одна из инициатив – исключить возможность делегирования парламентом законодательных полномочий Президенту на издание декретов, имеющих силу закона. Звучали и предложения увеличить количество депутатов Палаты представителей. Кроме того, комиссия обсудила вопрос о преобразовании парламента в однопалатный. Но эти идеи поддержаны не были.

Преобразование парламента в однопалатный и не только. Какие идеи звучали на очередном заседании Конституционной комиссии?-4

Напомним, это уже четвертое заседание Конституционной комиссии. На предыдущих подготовлены изменения в разделах об основных правах и свободах человека и гражданина, об избирательной системе, а также блок предложений о возможном перераспределении полномочий между Президентом и правительством.

Текст изменений Президенту должны представить до 1 августа. Затем новую Конституцию вынесут на республиканский референдум.

# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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