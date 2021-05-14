Преобразование парламента в однопалатный и не только. Какие идеи звучали на очередном заседании Конституционной комиссии?

Новости Беларуси. Положение о принесении парламентариями присяги на верность народу предлагается закрепить в обновленном варианте Конституции. Функции и полномочия Национального собрания обсуждают 14 мая участники Конституционной комиссии на очередном заседании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из инициатив – исключить возможность делегирования парламентом законодательных полномочий Президенту на издание декретов, имеющих силу закона. Звучали и предложения увеличить количество депутатов Палаты представителей. Кроме того, комиссия обсудила вопрос о преобразовании парламента в однопалатный. Но эти идеи поддержаны не были.