Премия «Звезды Содружества» появятся в СНГ

В СНГ появятся «Звезды Содружества» - так называется межгосударственная премия в области науки и образования, культуры и искусства, гуманитарной деятельности.

Совет по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ объявили о начале выдвижения кандидатур на соискание этой награды в 2009 году.

Премия «Звезды Содружества» присуждается в трех номинациях. В области культуры и искусства ее будут удостоены те, кто создал особо значимые творческие работы и произведения, способствующих развитию сотрудничества в сфере культуры и культурного наследия на пространстве СНГ. Премия в области гуманитарной деятельности присуждается за крупные достижения в сфере межкультурного диалога и гуманитарного сотрудничества в целом, способствующие сближению народов стран СНГ. В области науки и образования награда присуждается за крупный вклад в науку или образование, способствующий развитию общего научного и образовательного пространства СНГ.

В каждой номинации планируется вручать по три премии в размере 2 млн. российских рублей каждая. Помимо денежного вознаграждения лауреаты получат диплом, почетный знак и удостоверение к нему.

Кандидатуры на соискание премий выдвигаются правительствами государств СНГ. От одной страны может быть выдвинуто три кандидата - по одному в каждой номинации. В случае если выдвигается коллектив соискателей, то он должен включать лишь основных авторов и не превышать трех человек.

Процедура выдвижения кандидатов на премию «Звезды Содружества» завершится 30 сентября. Имена лауреатов будут обнародованы в декабре, а церемонию награждения планируется провести до апреля 2010 года, сообщает БЕЛТА.