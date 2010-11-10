Премии спецфонда Президента Беларуси вручили талантливым и успешным студентам БГУ

Среди награжденных — победители международной олимпиады по математике и чемпионата мира по программированию.

Девять студентов вуза получили свидетельства о назначении президентских стипендий.

Сегодня отметили также преподавателей университета: премии вручили авторам научных разработок. Торжественная церемония прошла в актовом зале БГУ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Белова, председатель Совета специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов:

Ребята, которые стали лауреатами Президентского фонда, имеют льготу на строительство жилья, право первоочередного распределения в вузе, а также получения общежития сразу же. К тому же, тарифная ставка для молодых специалистов увеличена на 50%.