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Премии спецфонда Президента Беларуси вручили талантливым и успешным студентам БГУ

10 ноября 2010 17:09
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Среди награжденных — победители международной олимпиады по математике и чемпионата мира по программированию.

Девять студентов вуза получили свидетельства о назначении президентских стипендий.

Сегодня отметили также преподавателей университета: премии вручили авторам научных разработок. Торжественная церемония прошла в актовом зале БГУ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Белова, председатель Совета специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов:
Ребята, которые стали лауреатами Президентского фонда, имеют льготу на строительство жилья, право первоочередного распределения в вузе, а также получения общежития сразу же. К тому же, тарифная ставка для молодых специалистов увеличена на 50%.

# общество

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