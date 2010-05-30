Премии и особые условия для талантливой молодежи в Беларуси

В начале недели Президент встретился с теми, кто стал лучшим на международных олимпиадах и в творческих конкурсах. Кстати, все таланты в Беларуси, в буквальном смысле, на счету. Речь о специальных банках данных одаренной молодежи. И далеко не многие страны могут похвастаться тем, что знают талантливых детей поименно.

Виктор Бабарикин, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:

Я знаю, что вначале меня номинировали на эту стипендию, наверное в 1999 году, но потом почему то я её не получил — куда-то случайно пропали мои документы — такое даже бывало, раньше.

Он очень хорошо помнит, как спустя год ему всё же вручили заслуженный диплом тогда ещё зелёного цвета, нагрудный знак и денежный приз, который ушёл на концертные туфли. Правда вручали в консерватории и без особых торжественных изысков. За десять лет случилось многое — те туфли уже и не найти, сам Бабарикин теперь не просто музыкант, но тогда в 2000 году он и подумать не мог, что через несколько лет вместе с оркестром будет присутствовать на каждом чествовании талантливых.

Виктор Бабарикин, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:

В то время было по-другому, сейчас всё это вручается торжественно. Тогда не было Президентского оркестра.

Все эти ребята в настоящем — элита, в будущем — надежда страны. Победители международных олимпиад, творческих конкурсов, лауреаты президентских спецфондов по поддержке одарённых студентов и талантливой молодёжи. На неделе они получали награды из рук главы государства.

Александр Лукашенко:

Немногие страны могут сказать, что знают своих талантливых детей поименно. А в Беларуси по моему указанию недавно был создан специальный банк данных одаренной и талантливой молодежи. Каждый из вас — лауреатов, стипендиатов Президентских фондов — также включен туда и всегда может рассчитывать на внимание и помощь государства. Спрос на таких людей огромен, как со стороны предприятий, бизнесменов, так и государственных учреждений.

Банки данных талантливой молодёжи должны применяться для практической работы. Это когда в поисках талантливых сотрудников предприятия и организации заглядывают именно в эти списки. Ведь поддержка талантливых ребят — отметил Президент — дело государственной важности.

Александр Лукашенко:

Поддержка одаренной молодежи стала делом государственной важности, она предназначена всем детям, в которых теплится искра творческого огня, независимо от достатка и социального статуса родителей.

В тот день многие смогли показать и доказать, что свои награды и дипломы получили не зря. Пели, танцевали, играли... и дарили!

Алеся Скоробогатая, обладательница золотой медали V молодёжных Дельфийских игр стран СНГ:

Это был аналог картины, которая выставлялась в прошлом году на такой же встрече, и как мне передали, она очень понравилась Президенту.

На президентском приёме она была впервые, но до этого в её жизни была ещё золотая медаль V Дельфийских игр стран участниц СНГ. Третьекурсница Академии искусств Алеся по жизни вроде обычная студентка. Только очень талантливая. Но это не значит, что она знает и умеет всё. В жизни таких детей всё обычно как в фильме про Золушку — я не волшебник, я только учусь.

В её роду не было художников, но тем интереснее изучить все техники. Живопись, витражи, ливкасы, фрески... Мы спускаемся в подвал, который студенты превратили в настоящую мастерскую. Курс за курсом они оставляли здесь свой фресковый след, который исчезает под давлением новых талантов.

Пусть пока её работы убивает время, но это временно, говорит Алеся. Она уже сегодня могла бы неплохо зарабатывать на своих картинах, но откровенно признаётся, что время ещё не пришло. Она мечтает о собственной выставке — так чтобы её картины, её саму и её видение мира можно было увидеть всем и целиком. Она любит путешествовать и фотографировать. Но всегда возвращаться домой. Потому что здесь её ждут сюрпризы, как из той самой сказки про Золушку.

Алеся Скоробогатая, обладательница золотой медали V молодёжных Дельфийских игр стран СНГ:

Встречный подарок Президента: в четверг к нам в Академию приехал министр культуры и вручил мне его — холсты разных размеров, краски, кисти и визитка «Александр Григорьевич Лукашенко».

На места лауреатов выросших — таких как Виктор Бабарикин — тут же приходят новые. Специалисты посчитали: за 15 лет в два президентских фонда попали 22 тысячи человек. В конце апреля новым указом для них закрепили особые условия — первоочередное распределение и право на занятие вакантных должностей, внеочередное получение места в общежитии и повышенные наполовину тарифные ставки при работе в госучреждениях. Главное, говорит заслуженный дирижёр — теперь не расслабляться.

Виктор Бабарикин, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:

Многое зависит от самих людей, потому что я сам пришёл на конкурс в Президентский оркестр, сказать, что там кто-то для меня организовал специально, нельзя. Всю жизнь всё делаешь сам.

В тот день у них была возможность сфотографироваться с Президентом и сказать свою речь. Президент обещал ребятам поддержку, а сами стипендиаты признавались, что после такого внимания творить хочется больше.

Сейчас Владимир Хорошко заканчивает первый курс физического факультета БГУ. Поступить туда было просто. По крайней мере, после международной олимпиады по астрономии и астрофизике, с которой он привёз золотую медаль и спецприз за самое точное решение задач. Он прекрасно помнит, как перед олимпиадой часто брал в планетарии телескоп — смотрел на небо, а думал о земле.

Мы разговаривали с Владимиром и думали, что так просто этих ребят не понять. Специфический мир точных наук, как и высокого творчества — это всегда что-то за гранью обычного понимания. Мы хотели услышать что-то конкретное — вроде интересного опыта или маленького личного открытия, а Владимир говорит о том, как интересно решать задачи и как всяческие опыты и наблюдения — не в его вкусе.

Владимир Хорошко, обладатель золотой медали Международной олимпиады по астрономии и астрофизике в 2009 г.:

Мне нравится астрономия, но она включает много разделов — мне не очень нравится наблюдательная часть.

Странно, скажет кто-то, но, наверное, так просто спецприз за самое точное решение задач не получают. Правда, когда мы спросили, что же больше всего запомнилось на той самой международной олимпиаде в Тегеране, Володя ответил — наблюдательный тур.

Владимир Хорошко, обладатель золотой медали международной олимпиады по астрономии и астрофизике в 2009 г.:

Он проходил за 200 км от города в с замке XVII века. На стенах стояли телескопы, к которым мы поднимались для выполнения заданий.

Наталья Копотева, Павел Романов, Александр Шкарубо и Илья Пучко на неделе об этих загадочных талантах