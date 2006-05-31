Премиальные - в прямой зависимости от прибыли

Совет министров Беларуси упорядочил систему оплаты труда руководителей коммерческих организаций и усовершенствовал механизм материального стимулирования. Соответствующее решение содержится в постановлении правительства, которое вступает в силу с 1 июня. Документ принят в целях усиления зависимости заработка руководителей коммерческих организаций от результатов финансово-хозяйственной деятельности этих организаций. Отныне руководителям, их заместителям и главным специалистам таких организаций не будут назначаться и выплачиваться премии и вознаграждения при наличии роста убытка от реализации продукции, товаров (работ, услуг), а также задолженности по выплате заработной платы. Подобные меры усилят ответственность руководителей за рациональное и эффективное использование средств, направляемых на потребление, в том числе на оплату труда. И, в первую очередь, это коснется предприятий-монополистов.