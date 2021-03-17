Прямой эфир

Премьера на телеканалах СТВ и РТР-Беларусь. Фильм «Ржев. 500 дней в огне» покажут на ТВ

17 марта 2021 14:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Документальный фильм «Ржев. 500 дней в огне», просмотр которого ограничен на YouTube, покажут на нашем телеканале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Премьера состоится уже в ближайшую пятницу, 19 марта.  

Вечером, после информационного канала в эфире СТВ, – уникальные кадры военной хроники, интервью экспертов, комментарии историков и, конечно, самое ценное – живые воспоминания участников битвы.  

Премьера на телеканалах СТВ и РТР-Беларусь. Фильм «Ржев. 500 дней в огне» покажут на ТВ-1

18 марта фильм покажут и в вечернем эфире на РТР-Беларусь в 18:35. В сюжете рассказывается о событиях одной из самых крупных битв Великой Отечественной войны, в которой погибло более миллиона воинов, а также об истории возведения Ржевского мемориала советскому солдату.  

Кадры военной хроники и интервью экспертов. Чем уникален фильм «Ржев. 500 дней в огне»?

Напомним, в его торжественном открытии летом 2020 года принимали участие президенты Беларуси и России. Проект был реализован на народные пожертвования и при поддержке Постоянного комитета Союзного государства.  

«Изначально хотел сделать деда своего, он прошёл всю войну». Какую личную память хранит образ памятника советского солдата подо Ржевом? Читайте здесь.   

# История # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Субботин про обновление Конституции: требование Президента – услышать каждого человека, каждое предложение
17 марта 2021 14:14

Александр Субботин про обновление Конституции: требование Президента – услышать каждого человека, каждое предложение

Более 600 вакансий. Какие предприятия Минска ищут сотрудников?
17 марта 2021 13:56

Более 600 вакансий. Какие предприятия Минска ищут сотрудников?

Белорусский аналог харвестера и новый грузовик. Что ещё купили в Воложинский лесхоз?
17 марта 2021 13:44

Белорусский аналог харвестера и новый грузовик. Что ещё купили в Воложинский лесхоз?