Премьера на телеканалах СТВ и РТР-Беларусь. Фильм «Ржев. 500 дней в огне» покажут на ТВ

Новости Беларуси. Документальный фильм «Ржев. 500 дней в огне», просмотр которого ограничен на YouTube, покажут на нашем телеканале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Премьера состоится уже в ближайшую пятницу, 19 марта.

Вечером, после информационного канала в эфире СТВ, – уникальные кадры военной хроники, интервью экспертов, комментарии историков и, конечно, самое ценное – живые воспоминания участников битвы.