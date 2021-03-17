Премьера на телеканалах СТВ и РТР-Беларусь. Фильм «Ржев. 500 дней в огне» покажут на ТВ

Новости Беларуси. Документальный фильм «Ржев. 500 дней в огне», просмотр которого ограничен на YouTube, покажут на нашем телеканале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Премьера состоится уже в ближайшую пятницу, 19 марта.
Вечером, после информационного канала в эфире СТВ, – уникальные кадры военной хроники, интервью экспертов, комментарии историков и, конечно, самое ценное – живые воспоминания участников битвы.
18 марта фильм покажут и в вечернем эфире на РТР-Беларусь в 18:35. В сюжете рассказывается о событиях одной из самых крупных битв Великой Отечественной войны, в которой погибло более миллиона воинов, а также об истории возведения Ржевского мемориала советскому солдату.
Кадры военной хроники и интервью экспертов. Чем уникален фильм «Ржев. 500 дней в огне»?
Напомним, в его торжественном открытии летом 2020 года принимали участие президенты Беларуси и России. Проект был реализован на народные пожертвования и при поддержке Постоянного комитета Союзного государства.
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