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Премьера фильма «Государственный гимн» прошла в «Пионере» – про что он

10 мая 2026 18:26
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Премьера фильма «Государственный гимн» прошла в «Пионере» – про что он-0

В кинотеатре «Пионер» состоялась премьера фильма «Государственный гимн Республики Беларусь», снятого киностудией «Беларусьфильм». Об этом сообщает БЕЛТА.

Картина выполнена в документально-игровом формате и рассказывает об истории создания гимна. Режиссер Ксения Стрельченко отметила, что для детской аудитории в фильме появился сказочный персонаж – Хранитель гимна. Съемки проходили на нескольких площадках, а основная цель проекта – сделать тему государственных символов более понятной и интересной для детей.

Исполнительница главной роли Амалия Сухан рассказала, что фильм объясняет историю текста и музыки гимна, а также значение традиции вставать во время его исполнения. Для актрисы эта работа стала дебютом в кино.

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

# общество

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