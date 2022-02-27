Прекрасная погода, праздничная атмосфера, угощения. Какой была атмосфера 27 февраля на избирательных участках

Новости Беларуси. Об атмосфере на участках. В Беларуси уже традиция делать такие политические мероприятия еще и праздничными, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Об атмосфере на участках. В Беларуси уже традиция делать такие политические мероприятия еще и праздничными, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На участки приехали и звезды нашей эстрады. Но не только голосовать, а еще создавать настроение. В афише было заявлено около полусотни артистов. Алена Ланская, Александр Солодуха, группа Aura и не только – смогли порадовать белорусов своими выступлениями.
Концерты стали частью культурно-патриотической акции «Будущее в единстве». А основной мотив музыкальных аккордов – сплоченность и независимость нашей страны.
Анна Сипанкова, артистка белорусской эстрады:
Сегодня мы поем песни для настроения, песни о нашей Родине, потому что у каждого из нас в репертуаре есть эти песни. И сегодня прекрасная была погода. На всех площадках, на которых я была, царила очень красивая праздничная атмосфера.
Внушительный ассортимент представили и буфеты. На витринах – от молочной и мясной до свежеиспеченной продукции. Торговая надбавка, как и обещали, не превысила 15 %. А скидки, акции и дегустации новинок стали приятным бонусом для тех, кто сегодня, 27 февраля, пришел отдать свой голос.
У нас в ассортименте очень много вкусной выпечки. Мы очень старались, чтобы всем понравилось. Все очень вкусное, красивое, свежее. Будем рады, когда вы к нам придете и что-то попробуете.