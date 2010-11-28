Предвыборные обещания в Беларуси: коттедж каждому отслужившему и миллион рабочих мест

После прошедших в эфире выступлений кандидатов на улицах идут бурные дебаты. Ведь белорусам и впрямь обещали много. И, пожалуй, даже слишком много для жителей «Потемкинской деревни» или «склада, покрывшегося плесенью». Именно так потенциальные Президенты называют нашу с вами страну.

Житель Минска:

Хоть бы по делу слово сказал. Только ругал-ругал-ругал. Как за него голосовать? Как он может управлять страной, браться за такие обязанности, а ничего не знать!

Рассказывая с экранов о том, как же нам в Беларуси плохо, многие кандидаты даже не предположили, что сделать, чтобы было лучше? Хотя, заманчивые предложения все-таки были. К примеру, подарить по коттеджу в любой точке страны каждому отслужившему в армии. Вот только объяснить, у кого нейтральная Беларусь будет отвоевывать необходимую землю, кандидат, видимо, забыл.

Житель Минска:

Некоторые обещают: «Я дам, я дам!» А где он возьмет – непонятно! Чтобы мне дать, он у кого-то должен забрать, наверное.

Еще одним клятвенным кандидатским заверением стало создание миллиона рабочих мест. Правда, потенциальный глава государства не потрудился уточнить, что в Беларуси в принципе нет столько безработных. Остается предполагать, что речь шла о стране, которую перспективный Президент желает видеть в будущем.

Из выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь:

«С каждым годом на столе у людей все меньше мяса, рыбы и молочных продуктов».

«За 17 лет не построено ни одного нового предприятия. Только завод, который несколько лет запуститься не может».

Непонятно, где живут и как собираются руководить страной люди, которые о реальной ситуации в Республике знают лишь то, что хотят знать. Ведь потребление пресловутой рыбы за эти годы в стране увеличилось почти вдвое, а мяса мы и вовсе едим больше, чем в любой стране СНГ. Что же касается предприятий, за время существования свободных экономических зон их появилось 318.

Житель Минска:

Пускай скажут программу, пускай скажут, что они хотят! А за что голосовать?

Из самого оригинального: «новаторское» предложение одного из кандидатов строить в Беларуси агрогородки, а также обещание раздать предприятия и уменьшить число чиновников втрое, при этом разбив страну на 23 области. Отдельные кандидаты и вовсе решили, что достучаться до избирателя можно лишь на дешевом сленге.

Из выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь:

«Наиболее распространенным напитком, который сегодня продается в Беларуси, являются плодово-ягодные вина. В простонародье – чернила или бырло».

Одному из кандидатов его предвыборной программы хватило лишь на семь минут эфира, другой почему-то за полчаса так и не смог ни разу посмотреть в глаза своим же потенциальным избирателям. Вероятные Президенты прикрывались графиками, рвали портреты и даже читали стихи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В которых многие так и не услышали жизненной рифмы.

Комментарии выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь посетителей интернет-форумов:

«Максимум, на что способны: управлять мелкой фирмочкой, но никак не страной! Да и духа, харизмы, уверенности в себе и желания в них маловато, что видно невооружённым взглядом!!!»

«Толком ничего ни о себе, ни о программе сказать не смог. Вернее, создалось полное ощущение того, что программы-то и нет, что каким-то чудом человека подняло на гребень волны, и он сам в шоке от этого... О политике совсем ни слова. Да и об экономике на таком уровне мой отец-пенсионер рассуждать может».

«Одного кандидата смотреть вообще не смогла. А другого досмотрела, но так и не поняла, что есть хорошие условия для развития малого и среднего бизнеса, а главное - откуда деньги на банкет».

А денег на банкет у многих и быть не могло. Ведь судя по информации о доходах, которую кандидаты предоставили в ЦИК, некоторые в прошлом году умудрились заработать весьма кругленькую сумму – 0. Владея при этом и машинами, и квартирами, и даже долей в уставных фондах зарубежных организаций.

Зато один из кандидатов, видимо, решил, что его голос – который жует и не подает голос. Сначала подкармливал пикетчиков оппонентов красной икрой и супчиком. А потом устроил настоящую гастрономическую акцию: «Придумай лозунг и выиграй ужин с будущим президентом!» Непонятно лишь, знает ли об этом обещании будущий Президент. Но уж точно почти все кандидаты на неделе громко говорили о законе, зачитывали Конституцию, а потом сами же и нарушили то, что, в перспективе, должны защищать.

Они уже и сами запутались, называя это то ли митингом, то ли акцией, то ли встречей с избирателями. Сначала расстраивались, что людей пришло как-то мало. А потом не смогли оправдаться, что и кандидатов пришло далеко не девять. Два потенциальных главы государства купались в лучах неожиданной славы и доверили нести свои лозунги подросткам, которые, похоже, и голосовать-то еще по закону не могут. Кандидаты в Президенты, которые еще недавно говорили об уважении и защите прав белорусов, те самые права открыто нарушали.

Житель Минска:

По-моему, это не совсем осмысленно, ко всему надо подходить логично. А эта оппозиция наделала много шуму, а толку от нее не было.

И это при том, стоять и махать флагами официально разрешили фактически во всем городе. За исключением лишь четырех минских площадей.

Сергей Хильман, начальник главного управления идеологической работы Мингорисполкома:

Агитация разрешена повсеместно в городе Минске, кроме четырех площадей: Независимости, Октябрьская, Победы и Якуба Коласа.

Но кандидатам, похоже, захотелось трагифарса. Ведь в своих выступлениях они, зная, что это запрещено законом, открыто призывали людей прийти именно на Октябрьскую площадь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Зато во время так называемой «встречи» сами же уверяли, что находятся совсем в другой точке города.

Анна Войтехович, старший научный сотрудник музея истории Минска:

Она площадью Калиновского называлась? Я такого не помню. Я такого не читала.

Она работает в музее истории Минска и уж точно не теряется ни в пространстве, ни во времени. Анна рассказывает: у Октябрьской площади действительно есть историческая ценность. Во время строительства метро здесь раскопали остатки мамонта, но наземная жизнь в этом месте была куда любопытнее подземной.

Анна Войтехович, старший научный сотрудник музея истории Минска:

Здесь, в стороне, ближе к площади Свободы, находился вал оборонительных сооружений, в числе которых был Доминиканский монастырь. Он был построен в начале 17 века.

За то, что двое кандидатов призывали людей выйти на площадь для участия в массовой несанкционированной акции, им было вынесено предупреждение Генпрокуратурой. И уже в ближайший вторник в Центризбиркоме должны будут решить, понесут ли кандидаты какую-либо ответственность.

Николай Лозовик, секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам:

А что нарушения есть – это очевидно. И я думаю, кандидаты это прекрасно осознавали, когда призывали избирателей на площади, на которых не разрешено проводить такие мероприятия.

У ЦИК могут быть только два варианта санкций: предупреждение и отмена решения о регистрации.

Николай Лозовик и сам удивляется: во время нынешней избирательной кампании и инициативным группам, и самим кандидатам в Президенты позволили в десятки раз больше, чем, к примеру, в прошлые выборы. И искренне не понимает: для чего претенденты на высший государственный пост компрометируют не только себя, но и белорусов, которые за них подписались.

Николай Лозовик:

Тем не менее, что же это за свадьба без мордобоя? Они, видимо, хотят, чтобы во время избирательной кампании были определенные скандалы. Чтобы можно было говорить о том, что им чего-то не разрешили, куда-то не пустили.

То, что кандидатам в этот раз предоставили практически неограниченные возможности, многие белорусы, похоже, приняли и на свой счет. Так что теперь Николаю Лозовику приходится рассказывать и слушать не только о выборах, но и про неисправную сантехнику, и про неудавшийся ремонт.

А вот довереное лицо одного из кандидатов Ирина Губская как раз и контролирует, чтобы и ремонт был, и трубы не текли. Девушка осматривает очередное помещение, в котором ее кандидат совсем скоро встретится с потенциальным избирателем.

120 мест – пусть и немного, зато ухоженно. Микрофоны работают, да и с флагами есть, где развернуться, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Елка на встрече, возможно, и не понадобится, а вот возможность не только поговорить, но и спеть с избирателями Ирине особенно понравилась.

Впрочем, встреча, которая накануне прошла в Могилеве, голосов одному из потенциальных Президентов голосов избирателей навряд ли прибавит. Если сначала зал был почти полон, то до конца пламенную кандидатскую речь дослушал от силы каждый пятый.

Жительница Могилева:

Человек был в начале встречи лоялен, потом – груб. Говорил: «Сядьте и не выступайте! Слушайте, что говорю вам я!»

А вот Михаил Шанчук еще в самом начале избирательной кампании был лишь на одной такой встрече, но, говорит, впечатлений ему хватило, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Шанчук, житель Гродненской области:

Мне говорили: «Я тебя там с людьми познакомлю, чуть ли не из НАТО, которые тебе решат все вопросы». Там меня никто ни с кем не знакомил, но откуда у них деньги такие?

Когда Михаил попал в беду и лишился работы, признается, сам не знает откуда, в его доме появились представители оппозиционной партии. Вначале предложили помощь, вроде как, от чистой души, потом навязчиво намекнули, что за милость, которой Михаил пока и не видел, он должен собирать подписи за одного из кандидатов.

Михаил Шанчук, житель Гродненской области:

Учат, как поступать, если тебя на улице забрал милиционер, когда ты нес плакат: «Долой Лукашенко!». Вот они этому учат. Только такую правовую помощь они оказывают.

Жительница Минска:

Я не знаю, кто будет Президентом. Я просто хочу, чтобы спокойно было и спокойно жили наши дети.