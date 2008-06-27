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Предварительные результаты централизованного тестирования по государственным языкам обсуждали сегодня в столице

27 июня 2008 14:06
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В Минске состоялось заседание госкомиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в высших и средних специальных учебных заведениях. Министерству образования рекомендовано определять шкалы отметок по каждому учебному предмету отдельно. При этом, нижнее значение тестового балла, дающего право получения сертификата и участие в конкурсе на зачисление может быть ниже ранее объявленных 20 баллов.
Кроме того, рекомендовано продлить срок приема заявлений от абитуриентов для участия в централизованном тестировании в резервный день по 30 июня включительно.
# общество

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