Предварительные результаты централизованного тестирования по государственным языкам обсуждали сегодня в столице

В Минске состоялось заседание госкомиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в высших и средних специальных учебных заведениях. Министерству образования рекомендовано определять шкалы отметок по каждому учебному предмету отдельно. При этом, нижнее значение тестового балла, дающего право получения сертификата и участие в конкурсе на зачисление может быть ниже ранее объявленных 20 баллов.

Кроме того, рекомендовано продлить срок приема заявлений от абитуриентов для участия в централизованном тестировании в резервный день по 30 июня включительно.

